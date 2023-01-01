Светофильтр Hoya Pro ND64 82mm
Код товара : УТ-00012501
Артикул : 0024066058614
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Официальная гарантия Hoya 1 год
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Характеристики
Описание
Hoya ND64 PRO относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой (в несколько секунд). Также может использоваться при видеосъемке в солнечный день, позволяет сохранять скорость затвора в пределах 1/60 - 1/125 с. Все фильтры серии ProND используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Вы можете ставить фильтры различной плотности по ходу съемки - без необходимости заново корректировать баланс белого. Оправа фильтра выполнена из алюминия.