Светофильтр Hoya Pro ND4 67 mm
Код товара : УТ-00003094
Артикул : 0024066058225
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Официальная гарантия HOYA 1 год
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Характеристики
Светофильтры для объективов
Размер, мм
67
Тип фильтра
ND (нейтральной плотности)
Описание
Фильтр HOYA PROND4 изготовлен из эксклюзивного оптического стекла по новой технологии. На высококачественное стекло напыляется фирменное двухстороннее металлическое покрытие ACCU-ND, которое не только повышает прочность стекла, но и обеспечивает идеально нейтральное затемнение, не влияющее на цветовой баланс. Благодаря такому высококачественному стеклу светофильтр обеспечивает равномерное затемнение, непревзойденную резкость и не дает паразитных оттенков на снимках. Благодаря этому, фотографу не придется тратить время на коррекцию цветопередачи, а установка баланса белого будет давать идентичный результат на снимках, сделанных с применением фильтра и без него. Фильтр PRO ND4 уменьшает количество света на 2 ступени EV. Это позволяет снимать на очень долгой выдержке.
Применение нейтральных фильтров Нейтральные светофильтры (ND - Neutral Density) служат для уменьшения количества света, проходящего через объектив, Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. Полезно использовать нейтральный фильтр в следующих случаях: - если Вы снимаете художественный портрет в студии, использование светофильтра позволит уменьшить яркий студийный свет и сделать лицо объемным и естественным. - если Вам нужно снимать на долгих выдержках в яркий солнечный день. - если Вы хотите сделать размытие движущихся объектов (например, водопад или фонтан), но света слишком много для длинной выдержки. - когда нужно избавиться от людей на оживлённой площади, чтобы сфотографировать архитектуру
Видео
Нейтрально-серый фильтр HOYA PRO ND4 предназначен для уменьшения количества света, попадающего в объектив камеры, и не оказывает какого-либо другого побочного эффекта на изображение.