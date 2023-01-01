Описание

Фильтр HOYA PROND4 изготовлен из эксклюзивного оптического стекла по новой технологии. На высококачественное стекло напыляется фирменное двухстороннее металлическое покрытие ACCU-ND, которое не только повышает прочность стекла, но и обеспечивает идеально нейтральное затемнение, не влияющее на цветовой баланс. Благодаря такому высококачественному стеклу светофильтр обеспечивает равномерное затемнение, непревзойденную резкость и не дает паразитных оттенков на снимках. Благодаря этому, фотографу не придется тратить время на коррекцию цветопередачи, а установка баланса белого будет давать идентичный результат на снимках, сделанных с применением фильтра и без него. Фильтр PRO ND4 уменьшает количество света на 2 ступени EV. Это позволяет снимать на очень долгой выдержке.

Применение нейтральных фильтров Нейтральные светофильтры (ND - Neutral Density) служат для уменьшения количества света, проходящего через объектив, Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. Полезно использовать нейтральный фильтр в следующих случаях: - если Вы снимаете художественный портрет в студии, использование светофильтра позволит уменьшить яркий студийный свет и сделать лицо объемным и естественным. - если Вам нужно снимать на долгих выдержках в яркий солнечный день. - если Вы хотите сделать размытие движущихся объектов (например, водопад или фонтан), но света слишком много для длинной выдержки. - когда нужно избавиться от людей на оживлённой площади, чтобы сфотографировать архитектуру