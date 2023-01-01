Описание

В пейзажной фотографии, где разница в экспозиции между небом и землёй может существенно различаться, градиентные нейтральные фильтры становятся просто незаменимыми, поскольку позволяют фотографу сбалансировать яркие и тёмные области изображения. Прямоугольные градиентные фильтры HOYA по сравнению аналогичными круглыми более удобны и имеют больше возможностей применения, так как их можно сдвигать выше или ниже в зависимости от композиции кадра. Модель HD Sq100 IRND16 (1.2) GRAD-S позволяет осуществлять экспокоррекцию кадра с переходом плотности от 0 до 4 ступеней экспозиции.

Технология

Закалённое стекло HD Sq100 толщиной 2 мм имеет повышенную прочность, что позволяет его использовать в самых суровых условиях. Фильтр имеет нанопокрытие IRND с обеих сторон с технологией осаживания ACCU-ND. Это обеспечивает защиту от света в ИК-спектре и полную нейтральность даже у моделей с самой высокой плотностью. Это позволяет вести съёмку без сдвига света даже на самых длинных выдержках. Фильтр также имеет водоотталкивающее и антибликовое покрытие, которые препятствуют загрязнению и появлению паразитных бликов, увеличивая коэффициент пропускания света.

Использование градиентных фильтров с системой квадратных фильтров HOYA Sq100

Градиентный нейтральный фильтр HOYA HD Sq100 IRND16 (1.2) GRAD-S входит в систему Sq100. Держатель фильтра позволяет менять угол наклона и смещать границу градиента в любую часть кадра. Для удобства смещения границы градиента по всей области кадра высота фильтра была увеличена до 150 мм.

Комбинирование фильтров

Квадратные фильтры очень удобно комбинировать, т.к. это, в первую очередь, не приводит к виньетированию. А комбинирование - это наиболее востребованная практика при съёмке с нейтральными фильтрами, особенно в пейзажной фотографии. Например, нейтральные фильтры HD Sq100 также могут использоваться вместе с градиентными HD Sq100 GRAD-S, когда требуется одновременно увеличить выдержку и скорректировать освещенность в отдельной части кадра.