Светофильтр Hoya HD CIR-PL 77mm (состояние 5-) (б/у)



Код товара: УТ-00096359 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-17/25 Код товара: УТ-00096359 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-17/25 Тип аксессуара светофильтры Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Комплектация: Фильтр, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара светофильтры Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Комплектация: Фильтр, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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