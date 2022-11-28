Описание

Код товара: 128478

Градиентный фильтр снижает светопропускаемость только для половины площади кадра (оправа фильтра позволяет свободно вращать его на объективе). Наиболее распространенный пример использования градиентных фильтров — пейзажная съемка.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация:-

Гарантия 14 дней.