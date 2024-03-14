Описание

Код товара: 139006

Светофильтры Hoya Fusion Antistatic - новинка 2015 года. Инновационное антистатическое покрытие действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий антистатический слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: фильтр

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения