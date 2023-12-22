Набор светофильтров Hoya Close Up Set 67mm (+1+2+4) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072384
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-22/04
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, линзы чистые без дефектов.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137384
Светофильтр HOYA Clouse UP превращает обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Макросъемка позволит существенно расширить ваши творческие возможности. Высококачественное стекло и однослойное просветление с каждой стороны фильтра обеспечивают уровень светопропускания 95%-96%. Комплект состоит из 3 светофильтров: HOYA Clouse UP +1, HOYA Clouse UP +2 и HOYA Clouse UP +4 Цифры +1, +2 и +4 в обозначении показывают диоптрии увеличения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Оригинальные фильтры Hoya (3шт.)
Гарантия от 14 до 90 дней.