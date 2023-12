Описание

Код товара: 137384

Светофильтр HOYA Clouse UP превращает обыкновенный объектив в макрообъектив, уменьшая минимальное расстояние от объекта съемки до передней линзы объектива. Макросъемка позволит существенно расширить ваши творческие возможности. Высококачественное стекло и однослойное просветление с каждой стороны фильтра обеспечивают уровень светопропускания 95%-96%. Комплект состоит из 3 светофильтров: HOYA Clouse UP +1, HOYA Clouse UP +2 и HOYA Clouse UP +4 Цифры +1, +2 и +4 в обозначении показывают диоптрии увеличения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Оригинальные фильтры Hoya (3шт.)

Гарантия от 14 до 90 дней.