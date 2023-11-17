Светофильтр Hoya Cir-Pl HD 77mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071556
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-17
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
2 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Поляризационный фильтр высокого качества от именитого японского производителя.
Позволяет устранить нежелательные блики или добиться интересных эффектов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: футляр.
Гарантия 90 дней.