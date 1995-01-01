HOYA CineProHD GoldMist - выразительный светофильтр с сильным тёплым свечением, который превращает яркие участки кадра в мягкие, золотистые «облака» света. Он сочетает заметную диффузию с характерным золотым оттенком, создавая яркий кинематографичный образ.

Светофильтр особенно эффектен в сценах с контрастным светом: неоновые вывески, огни города, закаты, сцены у костра, праздничное освещение. Блики и источники света получают насыщенное золотистое гало, а общая картинка становится тёплой, мягкой и стилизованной под винтажное кино.

Особенность версии GoldMist заключается в деликатном сочетании мягкой диффузии и тёплого золотистого характера света. Фильтр аккуратно смягчает яркие зоны, делает ореолы вокруг источников света более плавными, уменьшает визуальную резкость бликов и помогает получить кинематографичную подачу без чрезмерного размытия деталей.

Особенности:

Сильная диффузия с выраженным золотистым свечением

Яркое гало вокруг источников света с тёплым оттенком

Снижение цифровой резкости для «плёночного» вида

Оптическое стекло премиум‑класса

Светофильтры HOYA серии CineProHD представлены в 3 эффектах:

BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней

ClearMist – мягкое равномерное рассеивание

GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком

Подходит для музыкальных видео, клипов, художественных проектов и рекламных съёмок, где нужен смелый, тёплый и кинематографичный визуальный стиль.