Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светофильтр Hoya CineProHD GoldMist 1/8 77mm

  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
  • CineProHD GoldMist 1/8 77mm
Код товара:УТ-00097314
Артикул:0024066075833

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

HOYA CineProHD GoldMist - выразительный светофильтр с сильным тёплым свечением, который превращает яркие участки кадра в мягкие, золотистые «облака» света. Он сочетает заметную диффузию с характерным золотым оттенком, создавая яркий кинематографичный образ.

Светофильтр особенно эффектен в сценах с контрастным светом: неоновые вывески, огни города, закаты, сцены у костра, праздничное освещение. Блики и источники света получают насыщенное золотистое гало, а общая картинка становится тёплой, мягкой и стилизованной под винтажное кино.

Особенность версии GoldMist заключается в деликатном сочетании мягкой диффузии и тёплого золотистого характера света. Фильтр аккуратно смягчает яркие зоны, делает ореолы вокруг источников света более плавными, уменьшает визуальную резкость бликов и помогает получить кинематографичную подачу без чрезмерного размытия деталей.

Особенности:
  • Сильная диффузия с выраженным золотистым свечением
  • Яркое гало вокруг источников света с тёплым оттенком
  • Снижение цифровой резкости для «плёночного» вида
  • Оптическое стекло премиум‑класса
Светофильтры HOYA серии CineProHD представлены в 3 эффектах:
  • BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней
  • ClearMist – мягкое равномерное рассеивание
  • GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком

Подходит для музыкальных видео, клипов, художественных проектов и рекламных съёмок, где нужен смелый, тёплый и кинематографичный визуальный стиль.