Светофильтр Hoya CineProHD ClearMist 1/8 77mm
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Описание
HOYA CineProHD ClearMist - светофильтр сильной нейтральной диффузии, который даёт заметное свечение и мягкость без какого‑либо цветового оттенка. Он максимально проявляет эффект «мист» в светах, создавая выраженное гало, но при этом не влияет на цветовой баланс кадра.
Главная особенность версии ClearMist заключается в очень деликатной передаче световых участков. Фильтр помогает сделать яркие точки света более выразительными, формирует мягкое ореольное свечение вокруг источников освещения и делает общий рисунок кадра более атмосферным.
Фильтр станет для вас отличным инструментом для стилизованных проектов: музыкальные видео, арт‑съёмки, сцены с большим количеством источников света, ночные городские кадры. Вы получаете яркое, равномерное свечение вокруг бликов и света, сохраняя при этом полный контроль над цветом изображения.
- Сильная нейтральная диффузия без цветового сдвига
- Выраженное гало и мягкое свечение в светах
- Снижение цифровой резкости для кинематографичного вида
- Оптическое стекло премиум‑класса
- BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней
- ClearMist – мягкое равномерное рассеивание
- GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком