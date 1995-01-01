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Светофильтр Hoya CineProHD ClearMist 1/8 52mm

  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
  • CineProHD ClearMist 1/8 52mm
Код товара:УТ-00097299
Артикул:0024066075932

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

HOYA CineProHD ClearMist - светофильтр сильной нейтральной диффузии, который даёт заметное свечение и мягкость без какого‑либо цветового оттенка. Он максимально проявляет эффект «мист» в светах, создавая выраженное гало, но при этом не влияет на цветовой баланс кадра.

Главная особенность версии ClearMist заключается в очень деликатной передаче световых участков. Фильтр помогает сделать яркие точки света более выразительными, формирует мягкое ореольное свечение вокруг источников освещения и делает общий рисунок кадра более атмосферным.

Фильтр станет для вас отличным инструментом для стилизованных проектов: музыкальные видео, арт‑съёмки, сцены с большим количеством источников света, ночные городские кадры. Вы получаете яркое, равномерное свечение вокруг бликов и света, сохраняя при этом полный контроль над цветом изображения.

Особенности:
  • Сильная нейтральная диффузия без цветового сдвига
  • Выраженное гало и мягкое свечение в светах
  • Снижение цифровой резкости для кинематографичного вида
  • Оптическое стекло премиум‑класса
Светофильтры HOYA серии CineProHD представлены в 3 эффектах:
  • BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней
  • ClearMist – мягкое равномерное рассеивание
  • GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком
Подходит операторам и фотографам, которые хотят мощный эффект «мист» без изменения цвета - особенно в проектах с активной цветокоррекцией и сложным светом.