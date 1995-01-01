HOYA CineProHD ClearMist - светофильтр сильной нейтральной диффузии, который даёт заметное свечение и мягкость без какого‑либо цветового оттенка. Он максимально проявляет эффект «мист» в светах, создавая выраженное гало, но при этом не влияет на цветовой баланс кадра.

Главная особенность версии ClearMist заключается в очень деликатной передаче световых участков. Фильтр помогает сделать яркие точки света более выразительными, формирует мягкое ореольное свечение вокруг источников освещения и делает общий рисунок кадра более атмосферным.

Фильтр станет для вас отличным инструментом для стилизованных проектов: музыкальные видео, арт‑съёмки, сцены с большим количеством источников света, ночные городские кадры. Вы получаете яркое, равномерное свечение вокруг бликов и света, сохраняя при этом полный контроль над цветом изображения.

Особенности:

Сильная нейтральная диффузия без цветового сдвига

Выраженное гало и мягкое свечение в светах

Снижение цифровой резкости для кинематографичного вида

Оптическое стекло премиум‑класса

Светофильтры HOYA серии CineProHD представлены в 3 эффектах:

BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней

ClearMist – мягкое равномерное рассеивание

GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком

Подходит операторам и фотографам, которые хотят мощный эффект «мист» без изменения цвета - особенно в проектах с активной цветокоррекцией и сложным светом.