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Светофильтр Hoya CineProHD BlackMist 1/8 52mm

  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
  • CineProHD BlackMist 1/8 52mm
Код товара:УТ-00097289
Артикул:0024066075697

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

HOYA CineProHD BlackMist - более выразительная версия классического Black Mist для тех, кто хочет заметного кинематографичного свечения и характерного «плёночного» образа. Фильтр сильнее размывает яркие участки, создаёт выраженное гало и добавляет кадру мягкость, напоминающую съёмку на киноплёнку.

Светофильтр отлично показывает себя в музыкальных видео, клипах, художественных проектах, ночных и неоновых сценах, где нужно подчеркнуть атмосферу и свет. Блики от фонарей, окон, софитов и других источников света получают мягкое, обволакивающее свечение, а общая картинка становится менее «цифровой» и более кинематографичной.

Фильтр подходит не только для постановочной работы, но и для регулярной фото- и видеосъёмки. Он помогает сформировать мягкое свечение вокруг ярких участков изображения, при этом не превращая кадр в сильно размытый или туманный. Именно поэтому данная модель хорошо подходит для современных камер и объективов с высокой резкостью, когда нужно сохранить детализацию, но сделать итоговую картинку визуально более дорогой, цельной и атмосферной.

Особенности:
  • Заметный эффект свечения и диффузии для яркого кинообраза
  • Выраженное гало вокруг источников света и бликов
  • Снижение цифровой резкости с сохранением общей чёткости
  • Оптическое стекло премиум‑класса
Светофильтры HOYA серии CineProHD представлены в 3 эффектах:
  • BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней
  • ClearMist – мягкое равномерное рассеивание
  • GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком

Рекомендуется операторам, которые хотят получить сильный, но контролируемый «мист» прямо в кадре - особенно в проектах с богатым световым рисунком.