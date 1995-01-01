HOYA CineProHD BlackMist - более выразительная версия классического Black Mist для тех, кто хочет заметного кинематографичного свечения и характерного «плёночного» образа. Фильтр сильнее размывает яркие участки, создаёт выраженное гало и добавляет кадру мягкость, напоминающую съёмку на киноплёнку.

Светофильтр отлично показывает себя в музыкальных видео, клипах, художественных проектах, ночных и неоновых сценах, где нужно подчеркнуть атмосферу и свет. Блики от фонарей, окон, софитов и других источников света получают мягкое, обволакивающее свечение, а общая картинка становится менее «цифровой» и более кинематографичной.

Фильтр подходит не только для постановочной работы, но и для регулярной фото- и видеосъёмки. Он помогает сформировать мягкое свечение вокруг ярких участков изображения, при этом не превращая кадр в сильно размытый или туманный. Именно поэтому данная модель хорошо подходит для современных камер и объективов с высокой резкостью, когда нужно сохранить детализацию, но сделать итоговую картинку визуально более дорогой, цельной и атмосферной.

Особенности:

Заметный эффект свечения и диффузии для яркого кинообраза

Выраженное гало вокруг источников света и бликов

Снижение цифровой резкости с сохранением общей чёткости

Оптическое стекло премиум‑класса

Светофильтры HOYA серии CineProHD представлены в 3 эффектах:

BlackMist – смягчает яркие области, сохраняет контраст теней

ClearMist – мягкое равномерное рассеивание

GoldMist – рассеивание с теплым, янтарным оттенком

Рекомендуется операторам, которые хотят получить сильный, но контролируемый «мист» прямо в кадре - особенно в проектах с богатым световым рисунком.