Адаптерное кольцо Hoya Sq100 Adapter Ring 77mm - 86mm
Код товара : УТ-00060420
Артикул : 0024066072443
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Характеристики
Описание
Переходное кольцо для использования системы квадратных фильтров HOYA Sq100. Подходит для объективов с диаметром резьбы 77 мм. Держатель для светофильтров продается отдельно.
В комплект держателя системы квадратных фильтров HOYA Sq100 входят два зубчатых адаптера, с помощью которых он крепится к объективу через резьбу для фильтров 86 мм или 82 мм. Для объективов с резьбой меньшего диаметра следует приобрести соответствующие переходные кольца, доступные размеры: 46, 52, 58, 62, 67, 72 и 77 мм.
Как использовать:
Сначала прикрутите переходное кольцо к зубчатому адаптеру, который, в свою очередь, следует накрутить на резьбу держателя. После этого держатель можно будет уже прикрутить к объективу.