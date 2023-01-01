Описание

Переходное кольцо для использования системы квадратных фильтров HOYA Sq100. Подходит для объективов с диаметром резьбы 67 мм. Держатель для светофильтров продается отдельно.

В комплект держателя системы квадратных фильтров HOYA Sq100 входят два зубчатых адаптера, с помощью которых он крепится к объективу через резьбу для фильтров 86 мм или 82 мм. Для объективов с резьбой меньшего диаметра следует приобрести соответствующие переходные кольца, доступные размеры: 46, 52, 58, 62, 67, 72 и 77 мм.

Как использовать:

Сначала прикрутите переходное кольцо к зубчатому адаптеру, который, в свою очередь, следует накрутить на резьбу держателя. После этого держатель можно будет уже прикрутить к объективу.