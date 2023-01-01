Описание

HOYA Pro ND8 72mm это нейтрально-серый светофильтр, который предназначен для уменьшения светового потока, проходящего сквозь объектив. Применяются они при съемке ярких объектов (небесных светил, сварки, молний и прочего) и съемке на длинных выдержках в светлое время суток (например если Вы хотите получить на фотографии водопад – пластичным или многолюдную площадь – пустынной).

Так как эти светофильтры уменьшают количество света, получаемого фотоэлементами, то и экспозицию стоит увеличивать. Также, полезным применением подобного фильтра является съемка в условиях, когда надо максимально увеличить время выдержки или открыть диафрагму для уменьшения глубины резко-изображаемого пространства.

Данная модель является защитным светофильтром - это наиболее распространенный вид светофильтров, именно их предлагают приобрести сразу же после покупки фотоаппарата. Эти светофильтры прозрачны, лишены всяческих эффектов, как раз наоборот, производителями сделано все, чтобы присутствие светофильтра на объективе осталось незамеченным на фотографии.

Главное их предназначение – защитить дорогостоящую переднюю линзу объектива от загрязнений и повреждений. Пыль, грязь, отпечатки пальцев, брызги, дождь – все это может привести к загрязнению и повреждению линзы, а следовательно и к ухудшению качества фотографии.