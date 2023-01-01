Индикационный Tally кабель с двухцветной светодиодной лампой для интеркомов Hollyland Mars T1000 и Syscom 1000T. Работает при подключении интеркома к какому-либо видеомикшеру (свитчеру) через DB25 порт. Лампа устанавливается на камеру или на запястье оператора и подключается к разъему Tally на поясном передатчике интеркома. Когда режиссер трансляции переключается на выбранную камеру, лампа загорается красным или зеленым светом (для информирования оператора и остальных участников съемочного процесса).