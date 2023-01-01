Талли кабель для соединения внешнего свитчера с беспроводным интеркомом Syscom 1000T / Mars T1000. Базовая станция Syscom 1000T имеет встроенный интерфейс DB25 для подключения кабеля. В случае использования Mars T1000 необходимо приобрести отдельный выносной интерфейс Hollyland Tally Box.