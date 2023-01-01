Кабель Hollyland Tally Cable для SYSCOM 1000T / Mars T1000
Код товара : УТ-00049317
Артикул : TallyCable
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Талли кабель для соединения внешнего свитчера с беспроводным интеркомом Syscom 1000T / Mars T1000. Базовая станция Syscom 1000T имеет встроенный интерфейс DB25 для подключения кабеля. В случае использования Mars T1000 необходимо приобрести отдельный выносной интерфейс Hollyland Tally Box.
Кабель универсальный: подходит для свитчеров Sony, Panasonic, Blackmagic Design, Datavideo.