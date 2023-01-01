Интерфейс для использования талли-индикаторов с беспроводным интеркомом Hollyland Mars T1000. Свитчер подключается через DB25 (D-Sub 25 pin) порт, а интерком Mars T1000 – через любой из 4 USB-A интерфейсов на корпусе. Талли-лампа (приобретается отдельно) устанавливается на камеру или на запястье оператора и подключается к разъему Tally на поясном передатчике интеркома. Когда режиссер трансляции переключается на выбранную камеру, лампа загорается красным или зеленым светом (для информирования оператора и остальных участников съемочного процесса).