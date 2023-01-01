Видеосендер Hollyland Syscom 421S 2:1
Код товара : УТ-00071710
Артикул : Syscom421S(2:1)
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Профессиональная беспроводная система-видеосендер работает с минимальной задержкой (около 70 мс) на дальности до 550 м (в условиях прямой видимости), что позволяет использовать ее во время масштабных мероприятий, таких как open-air концерты, спортивные соревнования, корпоративные презентации, конференции и так далее. К одному приемнику можно одновременно подключить до 4 источников сигнала. Поддержка HDMI, SDI, Ethernet, RS485 и RS422 интерфейсов позволяет использовать систему с максимально широким диапазоном оборудования: от беззеркальных фотоаппаратов и любительских видеокамер до телевизионных камкордеров и PTZ-камер (с возможностью беспроводного дистанционного управления последними).
Задержа 0.07с при дальносте передачи не менее 300м
Показатель задержки в 70 мс является минимальным достижимым значением для беспроводной передачи AV-сигнала на дистанцию до 300 метров. Система беспроводной видеопередачи Syscom 421S идеально подходит для Live-стриминга и других многокамерных рабочих процессов.
SDI & HDMI интерфейсы
Каждый передатчик системы обладает SDI и HDMI-входом, а на приемнике по 4 SDI и HDMI выхода.
Поддержка RS485 / RS422 / LAN Control
RS485 / RS 422 обеспечивают возможность удобного управления PTZ-камер и микшеров
Поддержка Tally-индикации
Поддержка Tally системой Syscom 421S дает еще больше возможностей для многокамерного производства: для использования необходимо отдельно приобрести Tally-лампу, которая соединяется с передатчиком и крепится где-либо в поле зрения оператора камеры. С помощью пульта-свитчера режиссер трансляции сможет сообщить оператору, что эфир ведется с его камеры или что на него готовится переключение.
Поддержка RJ-45
Поддержка стандартного сетевого интерфейса RJ45 для Pass-Through сигнала между каждым передатчиком и приемником, а также для RTSP-стриминга.
Питание
И ресивер, и трансмиттеры работают от широко распространенных батарей типа V-Mount или G-Mount, сетевой адаптер или другие источники питания можно подключить через DC LEMO 2-pin вход.
Характеристики
Интерфейсы
Трансмиттер:
- SDI-вход BNC Female
- HDMI-вход Type A Female
- 3.5мм TALLY-выход
- 4х интерфейса антенны RP-SMA Female
- DC-вход (LEMO 2-pin)
- Type-C USB
- LAN
- RS485/RS422
Ресивер:
- SDI1, SDI2, SDI3, SDI4 выходы (BNC Female)
- HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 выходы (Type A Female)
- 4х интерфейса антенны RP-SMA Female
- DC-вход (LEMO 2-pin)
- Type-C USB
- LAN
- RS485/RS422
Питание
- Трансмиттер: 7~36 В DC, потребление не более 12 Вт
- Ресивер: 16~36 В DC, потребление не более 32 Вт
Поддерживаемое разрешение и частота кадров:
- 480p60
- 576p50
- 720p50/60
- 1080i50/60
- 1080p24/25/30/50/60
- 720p50/60
- 1080i50/60
- 1080p24/25/30/50/60
Трансляция
- Рабочая частота передачи: 5 ГГц
- Максимальная мощность передачи: 22 дБм
- Чувствительность приема: -90 дБм
- Задержка: 0.07 с
- Пропускная способность: 40 МГц
Размеры и вес
- Передатчик: 144 х 88 х 30 мм (без учета антенн и батарейной площадки), 431.5 г (без антенн)
- Приемник: 242 х 148 х 62 мм (без учета антенн и батарейной площадки), 1621 г (без антенн)
Комплектация
- Передатчик x2
- Приемник x1
- Антенна 5GHz х15
- Руководство пользователя х1
- Кронштейн 7″ Magic Arm x2
- USB OTG-кабель х1
- DC-кабель х2
- RS485/RS422-кабель х3
- Адаптер питания х1