Описание

Профессиональная беспроводная система-видеосендер работает с минимальной задержкой (около 70 мс) на дальности до 550 м (в условиях прямой видимости), что позволяет использовать ее во время масштабных мероприятий, таких как open-air концерты, спортивные соревнования, корпоративные презентации, конференции и так далее. К одному приемнику можно одновременно подключить до 4 источников сигнала. Поддержка HDMI, SDI, Ethernet, RS485 и RS422 интерфейсов позволяет использовать систему с максимально широким диапазоном оборудования: от беззеркальных фотоаппаратов и любительских видеокамер до телевизионных камкордеров и PTZ-камер (с возможностью беспроводного дистанционного управления последними).

Задержа 0.07с при дальносте передачи не менее 300м

Показатель задержки в 70 мс является минимальным достижимым значением для беспроводной передачи AV-сигнала на дистанцию до 300 метров. Система беспроводной видеопередачи Syscom 421S идеально подходит для Live-стриминга и других многокамерных рабочих процессов.

SDI & HDMI интерфейсы

Каждый передатчик системы обладает SDI и HDMI-входом, а на приемнике по 4 SDI и HDMI выхода.

Поддержка RS485 / RS422 / LAN Control

RS485 / RS 422 обеспечивают возможность удобного управления PTZ-камер и микшеров

Поддержка Tally-индикации

Поддержка Tally системой Syscom 421S дает еще больше возможностей для многокамерного производства: для использования необходимо отдельно приобрести Tally-лампу, которая соединяется с передатчиком и крепится где-либо в поле зрения оператора камеры. С помощью пульта-свитчера режиссер трансляции сможет сообщить оператору, что эфир ведется с его камеры или что на него готовится переключение.

Поддержка RJ-45

Поддержка стандартного сетевого интерфейса RJ45 для Pass-Through сигнала между каждым передатчиком и приемником, а также для RTSP-стриминга.

Питание

И ресивер, и трансмиттеры работают от широко распространенных батарей типа V-Mount или G-Mount, сетевой адаптер или другие источники питания можно подключить через DC LEMO 2-pin вход.

Характеристики

Интерфейсы

Трансмиттер:

SDI-вход BNC Female

HDMI-вход Type A Female

3.5мм TALLY-выход

4х интерфейса антенны RP-SMA Female

DC-вход (LEMO 2-pin)

Type-C USB

LAN

RS485/RS422

Ресивер:

SDI1, SDI2, SDI3, SDI4 выходы (BNC Female)

HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 выходы (Type A Female)

4х интерфейса антенны RP-SMA Female

DC-вход (LEMO 2-pin)

Type-C USB

LAN

RS485/RS422

Питание

Трансмиттер: 7~36 В DC, потребление не более 12 Вт

Ресивер: 16~36 В DC, потребление не более 32 Вт

Поддерживаемое разрешение и частота кадров:

HDMI:

480p60

576p50

720p50/60

1080i50/60

1080p24/25/30/50/60

SDI:

720p50/60

1080i50/60

1080p24/25/30/50/60

Трансляция

Рабочая частота передачи: 5 ГГц

Максимальная мощность передачи: 22 дБм

Чувствительность приема: -90 дБм

Задержка: 0.07 с

Пропускная способность: 40 МГц

Размеры и вес

Передатчик: 144 х 88 х 30 мм (без учета антенн и батарейной площадки), 431.5 г (без антенн)

Приемник: 242 х 148 х 62 мм (без учета антенн и батарейной площадки), 1621 г (без антенн)

Комплектация