Описание

Беспроводная переговорная система (интерком) на 8 абонентов + базовая станция. Предназначена для организации эффективного взаимодействия на съемочной площадке для среднего и крупного производства: конференции, прямые трансляции, концерты, съемка крупных рекламных проектов, телевизионного контента, кино.

Базовая станция, как правило, располагается у режиссера или продюсера, который управляет всем производством на площадке. Максимальное общее количество пользователей для одной станции, таким образом, составляет 8 + 1. Две станции можно соединить между собой. Дисплей станции показывает информацию о статусе каждого передатчика: слушает (Mute), слушает и говорит (Talk) или выключен / за пределами сети (Lost).Также доступна информация об уровне сигнала и уровне заряда батареи каждого из передатчиков. Оператор базовой станции может принудительно заглушить все микрофоны (Remote Mic Kill), в остальное время они работают свободно: голос с передатчика одновременно доводится до всех активных пользователей системы. Для включения микрофона нужно зажать на 2-3 секунды кнопку Mute / Talk – это переведет передатчик в двусторонний режим (Talk). 2 коротких нажатия возвращают передатчик в режим Mute.

Система работает в полнодуплексном режиме, то есть все станции (трансиверы) могут одновременно получать и передавать сигнал, практически без задержки. Частотный диапазон: 1.9 ГГц. Дальность действия составляет 300 метров (в условиях прямой видимости, без радиопомех). В условиях высоких помех к базовой станции можно подключить внешние панельные антенны для усиления сигнала.

Две системы Syscom 1000T можно объединить между собой с помощью XLR кабеля (каскадное соединение), также возможно соединение с проводными интерком-системами (Clearcom, RTS и так далее).

У базовой станции имеется динамик, а также порты для подключения проводных гарнитур: 3.5 мм TRRS, XLR 3-pin, LEMO. Для работы нательных передатчиков необходимо подключить гарнтитуру: выходы 3.5 мм и LEMO.

Базовая станция Hollyland Syscom 1000T может работать как от переменного тока, так и от портативных источников питания (10-20 Вольт, XLR 4-pin вход). Нательные передатчики работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые обеспечивают около 8 часов непрерывной работы. Базовая станция и поясные передатчики выполнены в прочных металлических корпусах

Технические характеристики

Частотная характеристика: 300 Гц - 40 кГц

Соотношение сигнал/шум: > 50 дБ

Дисторсия: < 2%

Рабочая дистанция: 300 м (по прямой линии видимости)

Частотный диапазон: CE: 1881.792 - 1897.344 МГц

Модуляция: GFSK

Мощность излучения: базовая станция до 20.6 дБМ, трансивер до 20.8 дБМ

Потребление энергии: базовая станция - менее 6 Вт, передатчики - менее 2 Вт

Размеры: базовая станция 482.6 х 175 х 44.4 мм, передатчики 120 х 71 х 25 мм

Вес: базовая станция 2921 г, передатчики 302 г

Рабочая температура: 0 – 40° С.

Температура хранения: -20 – 60° С

Комплектация