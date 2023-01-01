Описание

Hollyland Mars X – портативное устройство для беспроводной передачи видео («видеосендер»). Подключается к камере через HDMI кабель, поддерживает передачу сигнала с разрешением до HD 1080 (60 кадров/с) на расстояние до 100 метров (при наличии прямой линии видимости). Mars X работает с телефонами и планшетами на базе iOS и Android, одновременно можно подключить до 3 устройств. Видеосендер работает через фирменное приложение, которое поддерживает такие функции мониторинга как фокус-пикинг, форма волны, зебра, рамки кадра, ложные цвета, выделение цвета, а также применение 3D Lut таблиц.

Беспроводной мониторинг видео позволяет режиссеру и другим участникам съемки с минимальной задержкой (около 70 мс) наблюдать за работой камеры. Он также помогает оператору при размещении камеры в труднодоступных местах (на кузове автомобиля, на квадрокоптере, на кране или канатной системе). Hollyland Mars X рассчитан в основном на небольшие, малобюджетные проекты из одного или нескольких человек.

Hollyland Mars X работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 1 час. Также предусмотрена возможность питания через USB-C порт (5 - 12 В), что позволяет подключить питание от универсальных внешних аккумуляторов, стедикамов и так далее.

Устройство работает в открытом радиодиапазоне 5 ГГц. Благодаря возможности выбора из 8 каналов можно занять наиболее свободный.

Технические характеристики

Подключение: HDMI

Разрешение и частота кадров: от 480р 60 до 1080р 60

Частотный диапазон: 5 ГГц

Модуляция: OFDM

Мощность излучения: до 20 дБМ

Задержка (latency): 70 мс

Питание: встроенный аккумулятор 1300 мАч, питание по USB (5 - 12 В, 1.5 А)

Размеры: 50 х 50 х 18 мм (со сложенными антеннами), 155 х 50 х 18 мм (с раскрытыми антеннами)

Вес: 112 г

Рабочая температура: -10° – 60° С

Комплектация