Портативный видеосендер Hollyland Mars X
Код товара : УТ-00049310
Артикул : MarsX
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Hollyland Mars X – портативное устройство для беспроводной передачи видео («видеосендер»). Подключается к камере через HDMI кабель, поддерживает передачу сигнала с разрешением до HD 1080 (60 кадров/с) на расстояние до 100 метров (при наличии прямой линии видимости). Mars X работает с телефонами и планшетами на базе iOS и Android, одновременно можно подключить до 3 устройств. Видеосендер работает через фирменное приложение, которое поддерживает такие функции мониторинга как фокус-пикинг, форма волны, зебра, рамки кадра, ложные цвета, выделение цвета, а также применение 3D Lut таблиц.
Беспроводной мониторинг видео позволяет режиссеру и другим участникам съемки с минимальной задержкой (около 70 мс) наблюдать за работой камеры. Он также помогает оператору при размещении камеры в труднодоступных местах (на кузове автомобиля, на квадрокоптере, на кране или канатной системе). Hollyland Mars X рассчитан в основном на небольшие, малобюджетные проекты из одного или нескольких человек.
Hollyland Mars X работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 1 час. Также предусмотрена возможность питания через USB-C порт (5 - 12 В), что позволяет подключить питание от универсальных внешних аккумуляторов, стедикамов и так далее.
Устройство работает в открытом радиодиапазоне 5 ГГц. Благодаря возможности выбора из 8 каналов можно занять наиболее свободный.
Технические характеристики
- Подключение: HDMI
- Разрешение и частота кадров: от 480р 60 до 1080р 60
- Частотный диапазон: 5 ГГц
- Модуляция: OFDM
- Мощность излучения: до 20 дБМ
- Задержка (latency): 70 мс
- Питание: встроенный аккумулятор 1300 мАч, питание по USB (5 - 12 В, 1.5 А)
- Размеры: 50 х 50 х 18 мм (со сложенными антеннами), 155 х 50 х 18 мм (с раскрытыми антеннами)
- Вес: 112 г
- Рабочая температура: -10° – 60° С
Комплектация
- Видеосендер
- Кабель USB-A - USB-C
- Адаптер для установки в башмак камеры
- Тканевый чехол
- Руководство, гарантийный талон