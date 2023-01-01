Описание

Беспроводная переговорная система (интерком) на 4 абонента (+ базовая станция). Предназначена для организации эффективного взаимодействия на съемочной площадке для небольшого и среднего производства: конференции, прямые трансляции, концерты, съемка рекламных проектов, телевизионного контента, малобюджетного и документального кино. В комплекте 4 передатчика («белтпака»).

Базовая станция, как правило, располагается у режиссера или продюсера, который управляет всем производством на площадке. Общее количество пользователей, таким образом, 4 + 1. Дисплей станции показывает информацию о статусе каждого передатчика: слушает (Mute), слушает и говорит (Talk) или выключен / за пределами сети (Lost).Также доступна информация об уровне сигнала и уровне заряда батареи каждого из передатчиков. Оператор базовой станции может принудительно заглушить все микрофоны (Remote Mic Kill), в остальное время они работают свободно: голос с передатчика одновременно доводится до всех активных пользователей системы. Для включения микрофона нужно зажать на 2-3 секунды кнопку Mute / Talk – это переведет передатчик в двусторонний режим (Talk). 2 коротких нажатия возвращают передатчик в режим Mute.

Система работает в полнодуплексном режиме, то есть все станции (трансиверы) могут одновременно получать и передавать сигнал, практически без задержки. Частотный диапазон: 1.9 ГГц. Дальность действия составляет 300 метров (в условиях прямой видимости, без радиопомех). В условиях высоких помех к базовой станции можно подключить внешние панельные антенны для усиления сигнала.

Две системы Mars T1000 можно объединить между собой с помощью Ethernet RJ-45 кабеля (каскадное соединение), причем 2 базовые станции могут находиться на расстоянии друг от друга, что значительно увеличивает общую площадь покрытия. Систему также можно подключить к проводному интеркому через Hollyland 2/4 Wire Converter.

В отличие от профессиональной системы Syscom 1000T, у базовой станции Mars T1000 нет динамика (громкоговорителя), для работы необходимо использовать проводную гарнитуру. Выбор интерфейсов подключения также ограничен: если у Syscom 1000T есть входы для XLR 3-pin и LEMO гарнитур, а также отдельный микрофон и интерфейс DB25 (D-Sub 25 pin) для подключения видеосвитчера и талли-ламп, то у Mars T1000 из разъемов для гарнитуры есть только 3.5 мм TRRS, а для работы с талли-индикаторами требуется отдельный Tally Box, который подключается по USB. Гарнитурный разъем на поясных передатчиках – тоже 3.5 мм TRRS.

Mars T1000 отличается компактностью и автономностью, для быстрого развертывания на локации достаточно пары аккумуляторов типа Sony NP-F, которые устанавливаются непосредственно на корпус базовой станции. Благодаря низкому уровню потребления энергии 2 аккумуляторов Sony NP-F970 (45 Втч) хватит на 22 часа работы. Станция также может работать от розетки (сетевой адаптер в комплекте) или от других портативных источников питания с постоянным током от 7 до 36 Вольт (разъем XLR 4 pin). Поясные передатчики работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые обеспечивают около 8 часов непрерывной работы, заряжаются через USB-C порт. Базовая станция и поясные передатчики выполнены в прочных металлических корпусах.

Технические характеристики

Частотная характеристика: 300 Гц - 5 кГц

Соотношение сигнал/шум: > 50 дБ

Дисторсия: < 2%

Рабочая дистанция: 300 м (по прямой линии видимости)

Частотный диапазон: 1.728 МГц

Модуляция: GFSK

Мощность излучения: до 24 дБМ

Потребление энергии: базовая станция - менее 4 Вт, передатчики - менее 0.7 Вт

Размеры: базовая станция 482.6 х 175 х 44.4 мм, передатчики 120 х 71 х 25 мм

Вес: базовая станция 1400 г, передатчики 180 г

Рабочая температура: 0 – 40° С.

Температура хранения: -20 – 60° С

Комплектация