Видеосендер Hollyland Mars 4K
Код товара : УТ-00064759
Артикул : Mars4K
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Новый видеосендер Hollyland Mars 4K позволяет передавать видео с разрешением до 4К (3840х2160) на расстояние до 150 м (в условиях прямой линии видимости, без радиопомех). Вместе с видео передается и аудиосигнал: 2 или 8 каналов в зависимости от интерфейса подключения. Система работает в диапазоне частот от 5.1 до 5.8 ГГц. Задержка передачи составляет всего 60 мс. Устройство поддерживает как HDMI, так и SDI подключение, битрейт передачи регулируется в пределах от 8 до 20 Мбит/с. К одному передатчику можно подключить 1 или 2 приемника, а также до 4 мобильных устройств с приложением HollyView. Это позволяет сразу нескольким участникам съемки (режиссеру, продюсеру, специалисту по свету и т.д.) контролировать процесс в режиме реального времени.
Автоматическое сканирование каналов позволяет Hollyland Mars 4K самостоятельно выбирать наиболее свободный канал. Управление настройками осуществляется с помощью цветного ЖК экрана и 4-позиционного контроллера (джойстика).
Прибор выполнен в компактном и прочном металлическом корпусе и легко справляется с ежедневным использованием в сфере профессионального производства. В качестве источников питания можно использовать распространенные аккумуляторы типа NP-F, питание постоянным током от 6 до 16 В, а также питание через USB-C порт от сетевых адаптеров или портативных USB аккумуляторов.
Характеристики
Передатчик
Интерфейсы
- Антенна RP-SMA male
- Вход HDMI 1.4b
- Вход SDI 3G
- Вход питания: DC (2 мм внутренний диаметр)
- Вход USB-C (USB 2.0 OTG)
Питание
- DC вход 6-16 Вольт
- USB-C: 5В 2.5А
- Батареи NP-F 6.8-8.4 Вольт
- Энергопотребление: менее 8.5 Вт
Вес: 223 г
Размеры: 115 х 65 х 32 мм
Приемник
Интерфейсы
- Антенна RP-SMA male
- Выход HDMI 1.4b
- Выход SDI 3G
- Вход питания: DC (2 мм внутренний диаметр)
- Вход USB-C (USB 2.0 OTG)
Питание
- DC вход 6-16 Вольт
- USB-C: 5В 2.5А
- Батареи NP-F 6.8-8.4 Вольт
- Энергопотребление: менее 5 Вт
Вес: 223 г
Размеры: 115 х 65 х 32 мм
Система
Рабочий диапазон: 5.1 - 5.8 ГГц
Режим модуляции: 802.11n
Выходная мощность передачи: 21 дБм (макс.)
Битрейт: 8 - 20 Мбит/с (по умолчанию: 12 Мбит/с)
Задержка: 60 мс
Дальность: 150 м (без помех, прямая видимость)
Аудио: 2 канала при подключении SDI, 8 каналов при подключении HDMI
Рабочая температура: от -10° до 60° С
Температура хранения: от -40° до 60° С
Форматы передачи HDMI
- Вход 720p50/59.94/60, выход 720p50/60
- Вход 1080i50/59.94/60, выход 1080i50/60
- Вход 1080p23.98/24/25/29.97/30, выход 1080p24/25/30
- Вход 1080p50/59.94/60, выход: 1080p50/60
- Вход 3840х2160 p24/25/30, выход 3840х2160 p24/25/30
Форматы передачи SDI
- Вход 1080p23.98/24/25/29.97/30, выход 1080p23.98/24/25/29.97/30
- Вход 1080i50/59.94/60, выход 1080i50/59.94/60
- Вход 1080p50/59.94/60, выход: 1080p50/59.94/60
- Вход 1080psf23.98/24, выход 1080p23.98/24
- Вход 1080psf25/29.97/30, выход 1080i50/59.94/60
- Вход 720p50/59.94/60, выход 720p50/59.94/60
Возможно кросс-подключение (вход SDI / выход HDMI и наоборот).
Комплектация
- 1 приемник
- 1 передатчик
- 5 антенн
- адаптер в башмак камеры
- крепление адаптера
- адаптер USB-C OTG
- сетевой адаптер
- документация