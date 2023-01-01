Описание

Новый видеосендер Hollyland Mars 4K позволяет передавать видео с разрешением до 4К (3840х2160) на расстояние до 150 м (в условиях прямой линии видимости, без радиопомех). Вместе с видео передается и аудиосигнал: 2 или 8 каналов в зависимости от интерфейса подключения. Система работает в диапазоне частот от 5.1 до 5.8 ГГц. Задержка передачи составляет всего 60 мс. Устройство поддерживает как HDMI, так и SDI подключение, битрейт передачи регулируется в пределах от 8 до 20 Мбит/с. К одному передатчику можно подключить 1 или 2 приемника, а также до 4 мобильных устройств с приложением HollyView. Это позволяет сразу нескольким участникам съемки (режиссеру, продюсеру, специалисту по свету и т.д.) контролировать процесс в режиме реального времени.

Автоматическое сканирование каналов позволяет Hollyland Mars 4K самостоятельно выбирать наиболее свободный канал. Управление настройками осуществляется с помощью цветного ЖК экрана и 4-позиционного контроллера (джойстика).

Прибор выполнен в компактном и прочном металлическом корпусе и легко справляется с ежедневным использованием в сфере профессионального производства. В качестве источников питания можно использовать распространенные аккумуляторы типа NP-F, питание постоянным током от 6 до 16 В, а также питание через USB-C порт от сетевых адаптеров или портативных USB аккумуляторов.

Характеристики

Передатчик

Интерфейсы

Антенна RP-SMA male

RP-SMA male Вход HDMI 1.4b

Вход SDI 3G

Вход питания: DC (2 мм внутренний диаметр)

Вход USB-C (USB 2.0 OTG)

Питание

DC вход 6-16 Вольт

USB-C: 5В 2.5А

Батареи NP-F 6.8-8.4 Вольт

Энергопотребление: менее 8.5 Вт

Вес: 223 г

Размеры: 115 х 65 х 32 мм

Приемник

Интерфейсы

Антенна RP-SMA male

Выход HDMI 1.4b

Выход SDI 3G

Вход питания: DC (2 мм внутренний диаметр)

Вход USB-C (USB 2.0 OTG)

Питание

DC вход 6-16 Вольт

USB-C: 5В 2.5А

Батареи NP-F 6.8-8.4 Вольт

Энергопотребление: менее 5 Вт

Вес: 223 г

Размеры: 115 х 65 х 32 мм

Система

Рабочий диапазон: 5.1 - 5.8 ГГц

Режим модуляции: 802.11n

Выходная мощность передачи: 21 дБм (макс.)

Битрейт: 8 - 20 Мбит/с (по умолчанию: 12 Мбит/с)

Задержка: 60 мс

Дальность: 150 м (без помех, прямая видимость)

Аудио: 2 канала при подключении SDI, 8 каналов при подключении HDMI

Рабочая температура: от -10° до 60° С

Температура хранения: от -40° до 60° С

Форматы передачи HDMI

Вход 720p50/59.94/60, выход 720p50/60

Вход 1080i50/59.94/60, выход 1080i50/60

Вход 1080p23.98/24/25/29.97/30, выход 1080p24/25/30

Вход 1080p50/59.94/60, выход: 1080p50/60

Вход 3840х2160 p24/25/30, выход 3840х2160 p24/25/30

Форматы передачи SDI

Вход 1080p23.98/24/25/29.97/30, выход 1080p23.98/24/25/29.97/30

Вход 1080i50/59.94/60, выход 1080i 50/59.94/60

Вход 1080p50/59.94/60, выход: 1080p 50/59.94/60

Вход 1080psf23.98/24, выход 1080p23.98/24

Вход 1080psf25/29.97/30, выход 1080i50/59.94/60

Вход 720p50/59.94/60, выход 720p50/59.94/60

Возможно кросс-подключение (вход SDI / выход HDMI и наоборот).

Комплектация