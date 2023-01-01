Дополнительный приемник Hollyland Mars 400S RX
Код товара : УТ-00049307
Артикул : Mars400s RX
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Дополнительный ресивер для видеосендера Hollyland Mars 400S позволяет подключить второй монитор или отдельное устройство для записи / трансляции сигнала. Одновременно к 1 передатчику могут быть подключены 1 или 2 ресивера. Несовместим с системой Hollyland Mars 400S Pro.