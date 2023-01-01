Дополнительный ресивер для видеосендера Hollyland Mars 400S позволяет подключить второй монитор или отдельное устройство для записи / трансляции сигнала. Одновременно к 1 передатчику могут быть подключены 1 или 2 ресивера. Несовместим с системой Hollyland Mars 400S Pro.