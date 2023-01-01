Описание

Компактная система беспроводной передачи видео (видеосендер), работает на частоте 5 ГГц с максимальной дистанцией 130 метров (при наличии прямой линии видимости, без помех). Поддерживаемое разрешение: до 1080р60. Mars 400S Pro поддерживает разные варианты подключения: HDMI или SDI. Питание осуществляется несколькими способами: батареи Sony L-серии (NP-F), USB-C или DC 2.1 мм. В качестве ресивера могут выступать мобильные устройства (планшеты и смартфоны) с установленным приложением Hollyland.

Беспроводной мониторинг видео позволяет режиссеру и другим участникам съемки с минимальной задержкой (около 100 мс) наблюдать за работой камеры. Он также помогает оператору при размещении камеры в труднодоступных местах (на кузове автомобиля, на квадрокоптере, на кране или канатной системе). Hollyland Mars 400 Pro рассчитан в основном на небольшие, малобюджетные проекты со штатом из одного или нескольких человек.

Возможные варианты подключения:

1 RX ресивер + 2 мобильных устройства

2 RX ресивера, без мобильных устройств

0 RX ресиверов, 4 мобильных устройства

Hollyland Mars 400 Pro работает от сменных литий-ионных аккумуляторов широко распространенного формата Sony NP-F (не входят в комплект). Также предусмотрена возможность питания через USB-C порт (5В 2А) или через вход DC 2.1 мм для постоянного тока 6 - 16 Вольт. Это позволяет подключить питание от универсальных внешних аккумуляторов, стедикамов и так далее.

Небольшой, но яркий OLED дисплей показывает такие параметры, как выбранный канал, уровень сигнала, напряжение батареи, формат передачи видео.

Устройство работает в открытом радиодиапазоне 5 ГГц. Благодаря возможности выбора из 8 каналов можно занять наиболее свободный.

Технические характеристики

Подключение: HDMI, SDI

Разрешение и частота кадров: от 480р 60 до 1080р 60

Частотный диапазон: 5 ГГц

Рабочая дистанция: до 130 метров при использовании ресивера, до 100 метров для мобильных устройств (прямая линия видимости, без помех)

Модуляция: OFDM

Мощность излучения: до 21 дБМ

Задержка (latency): 100 мс

Питание: аккумуляторы Sony NP-F, питание по USB-С (5В, 2А), вход DC In 2.1 мм

Размеры: 110 х 72 х 33.5 мм (приемник и передатчик, без антенн)

Вес: 206 г (приемник и передатчик, без антенн)

Комплектация