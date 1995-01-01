Описание

Hollyland Mars 300 Pro – портативное устройство для беспроводной передачи видео («видеосендер»). Подключается к камере через HDMI кабель (сквозное соединение In / Out), поддерживает передачу сигнала с разрешением до HD 1080 (60 кадров/с) на расстояние до 100 метров (при наличии прямой линии видимости). Ресивер таким же образом подключается к любому HDMI монитору. Mars 300 Pro также может работать напрямую с телефонами и планшетами на базе iOS и Android, одновременно можно подключить до 3 таких устройств. Мобильное приложение поддерживает такие функции мониторинга как фокус-пикинг, форма волны, зебра, рамки кадра, ложные цвета, выделение цвета, а также применение 3D Lut таблиц.

Hollyland Mars 300 Pro выпускается в 3 версиях:

Standard – со встроенными антеннами, верхняя часть корпуса из пластика (для пропускания сигнала)

Enhanced – в полностью металлическом корпусе с 2 внешними антеннами.

Single Transmitter – это Standard версия без ресивера, для работы только с мобильными устройствами

Беспроводной мониторинг видео позволяет режиссеру и другим участникам съемки с минимальной задержкой (около 80 мс) наблюдать за работой камеры. Он также помогает оператору при размещении камеры в труднодоступных местах (на кузове автомобиля, на квадрокоптере, на кране или канатной системе). Hollyland Mars 300 Pro рассчитан в основном на небольшие, малобюджетные проекты со штатом из одного или нескольких человек.

Hollyland Mars 300 Pro работает от сменных литий-ионных аккумуляторов широко распространенного формата Sony NP-F (не входят в комплект). Также предусмотрена возможность питания через USB-C порт (5В 2А), что позволяет подключить питание от универсальных внешних аккумуляторов, стедикамов и так далее.

Небольшой, но яркий OLED дисплей, расположенный сбоку, показывает такие параметры, как выбранный канал, уровень сигнала, напряжение батареи, формат передачи видео.

Устройство работает в открытом радиодиапазоне 5 ГГц. Благодаря возможности выбора из 8 каналов можно занять наиболее свободный.

Технические характеристики

Подключение: HDMI

Разрешение и частота кадров: от 480р 60 до 1080р 60

Частотный диапазон: 5 ГГц

Рабочая дистанция: до 130 метров при использовании ресивера, до 100 метров для мобильных устройств (прямая линия видимости, без помех)

Модуляция: OFDM

Мощность излучения: до 21 дБМ

Задержка (latency): 80 мс (минимальная)

Питание: аккумуляторы Sony NP-F, питание по USB (5В, 2А)

Размеры: 106 х 61 х 21.8 мм (без антенн)

Вес: 172.5 г

Комплектация