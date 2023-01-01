Описание

Беспроводная система Hollyland Lark MAX включает в себя все полезные изобретения в области беспроводной передачи звука, внедренные за последние несколько лет. Передатчик оснащен встроенным всенаправленным микрофоном MaxTimbre («максимальный тембр»), который спрятан под широкой металлической решеткой («грилем») и оснащен встроенной защитой от ветра и вибраций. Также есть возможность для подключения внешнего микрофона-петлички для тех ситуаций, когда желательно незаметное ношение. Стоит отметить высокое качество дискретизации: 48 кГц 24 бит, что обеспечивает не только высоко детализированное Hi-Fi аудио, но и определенный простор для обработки (с частности, для регулировки уровня звука).

Hollyland Lark MAX использует систему цифровой обработки звука DSP, которая позволяет задействовать ряд полезных функций. В частности, есть режим цифрового шумоподавления окружающих шумов (включается и выключается по желанию), ВЧ фильтр для отсекания шума ветра, гула от офисной техники, трафика и тому подобных шумов, а также усиление Vocal Boost, которая улучшает распознаваемость речи в шумных условиях.

Внутренняя запись

Передатчик Hollyland Lark MAX обладает 8 Гб встроенной памяти, которой хватает приблизительно на 14 часов записи в несжатом формате WAV. Почему это важно? Бывает, что во время записи внезапно включается источник сильных помех: это могут быть радиопомехи в эфире или включившееся рядом оборудование, излучающее сильные электромагнитные волны. Иногда возникает физическое препятствие: например, спикер отворачивается и закрывает передатчик собственным телом. Все это может привести к ухудшению сигнала вплоть до полного обрыва связи. В таких случаях вы всегда сможете восстановить испорченный фрагмент после съемки, взяв звуковую дорожку со встроенной памяти. Кроме того, вы можете использовать передатчик просто как диктофон, не подключая его ни к чему: просто нажмите кнопку REC на боковой панели. Световой индикатор, расположенный рядом с этой кнопкой показывает, идет ли запись. При заполнении внутренней памяти запись автоматически пойдет поверх самой старой из записанных дорожек.

Безопасная дорожка

Hollyland Lark MAX может использовать один из двух каналов в качестве «запасной дорожки», по которой звук будет транслироваться с пониженным усилением. Это может пригодиться для ситуаций, когда внезапный громкий звук вызовет перегрузку (дисторсию) микрофона – опять же, испорченный фрагмент записи можно легко восстановить, взяв эту дорожку на этапе обработки.

Максимальная совместимость

В базовую комплектацию Hollyland Lark MAX входят кабели для подключения к фото- и видеокамерам (3.5 мм TRS), кабель USB-C для смартфонов Android, планшетов, ноутбуков, настольных компьютеров и кабель Lightning для телефонов Apple iPhone. На приемнике также предусмотрен отдельный аудиовыход для подключения наушников, который позволит оператору постоянно контролировать качество сигнала.

Высокая дальность

Дальность действия системы составляет 250 м (в условиях прямой линии видимости). Это может быть полезно при съемке сценических выступлений, лекций и тому подобных сюжетов, когда камера или другое звукозаписывающее устройство располагается на значительном удалении. Нужно всегда иметь в виду, что максимальная заявленная дальность может оказаться кратно меньше при появлении электромагнитных помех или экранировании передатчика: в частности, в тех ситуациях, когда спикер отворачивается, закрывая микрофон собственным телом. Для таких ситуаций важно иметь определенный запас по дальности. Система Hollyland Lark MAX также осуществляет постоянное сканирование эфира в поиске наименее загруженного канала связи и переключается на него, как только такой канал будет найден.

Моно или стерео

При использовании комплекта с 2 передатчиками вы можете выбирать тип трансляции: автоматическое сведение в моно лучше подходит для онлайн-трансляций, в то время как режим стерео позволит индивидуально отрегулировать звук для каждого микрофона, если вы планируете съемку с последующей обработкой.

Яркий AMOLED экран с сенсорной панелью

Приемник Hollyland Lark MAX оснащен ярким AMOLED экраном, который хорошо читается как в помещении, так и под прямым солнечным светом. На экран по умолчанию выводится вся ключевая информация: уровень заряда всех частей системы, уровень сигнала, уровень громкости звука, выбранный режим передачи и так далее. Сенсорное управление ускоряет перемещение по структуре меню настроек.

Магнитное крепление микрофона

Передатчик можно закрепить с помощью магнита, который прикладывается к тыльной стороне одежды. Это обеспечивает больше вариантов крепления, позволяет разместить микрофон более естественно, более непринужденно. Также имеется и классическая клипса-«крокодильчик».

Зарядный кейс

При покупке Hollyland Lark MAX Duo (с двумя микрофонами) в комплекте вы получаете зарядный кейс со встроенным аккумулятором, который обеспечивает 2 полные зарядки всего комплекта, то есть примерно 24 часа работы без доступа к розетке. Это особенно актуально для тревел-съемки и тому подобных сюжетов, когда вы постоянно перемещаетесь вне пределов студии, не имея времени и / или возможности для зарядки от сети.