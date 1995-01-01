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Беспроводная система Hollyland LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS

  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
  • LARK MAX 2 Ultimate Combo, 2 TX + 2 RX + OWS
Код товара:УТ-00084518
Артикул:LARK MAX 2 Ultimate Combo

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

LARK MAX 2 от Hollyland – это профессиональная беспроводная система, обладающая рядом интересных функций, таких как внутренняя запись и передача 32-битного полноканального аудио (с плавающей точкой), возможность подключить 4 передатчика к 1 приемнику, встроенные генераторы временного кода, автоматический контроль уровня звука и беспроводной мониторинг в режиме онлайн. Система будет интересна и начинающим, и профессионалам своего дела.

В комплектацию Ultimate Combo входит пара беспроводных наушников Hollyland OWS. Они подключаются к ресиверу системы для удобства мониторинга звука в процессе записи: проводные наушники, конечно, тоже можно использовать, но это не очень удобно, когда камера установлена, к примеру, на электронный стабилизатор (подвес). Наушники работают на расстоянии до 100 метров с ультранизкой задержкой – всего 25 мс. Поскольку для передачи звука используется проприетарная система передачи с автоматическим сканированием и переключением частот, Hollyland OWS защищены от радиопомех и могут без проблем использоваться даже в многолюдных местах. Hollyland OWS – это наушники открытого типа, которые не закрывают ушной канал, позволяя вам одновременно слышать окружающие звуки, – это сделано прежде всего для безопасности оператора. Они хранятся и заряжаются в отдельном кейсе, а еще их можно использовать в Bluetooth режиме – как гарнитуру hands-free или для прослушивания музыки в свободное время (в этом режиме дальность действия снижается до 10 метров).

Кристально чистый звук: технология FocalClear фокусируется на частотах речи, чтобы ваш голос звучал чисто, глубоко и разборчиво. Соотношение сигнал / шум встроенных микрофонов составляет 72 дБ (надо отдать должное Hollyland за публикацию реалистичных значений), стоит также отметить высокую стойкость к громким звукам: звуковое давление 128 дБ означает, что эти микрофоны очень сложно перегрузить. В комплект входят стандартные ворсовые экраны для защиты от ветра и специальные адаптеры, позволяющие подключить к передатчику внешние петлички. Петлички позволяют незаметно разместить микрофон, когда это необходимо.

Запись на встроенную память с дискретизацией 48 кГц 32 бита (с плавающей точкой) гарантирует, что звуковая дорожка точно не будет потеряна в случае возникновения каких-либо сильных электромагнитных помех, а также позволяет не беспокоиться по поводу установленного уровня усиления – при редактировании материала вы с легкостью сможете вытащить и слишком тихие, и слишком громкие звуки. Более того, отдельный передатчик можно использовать как миниатюрный диктофон, не подключая его к системе. Объема памяти (8 Гб) хватит приблизительно для 10 часов записи в 32 бита или для 14 часов в 24-битном режиме.

LARK MAX 2 – это также первая на нашей памяти система, способная в живом режиме передавать полноканальное 32-битное аудио. Правда, в настоящий момент оно поддерживается достаточно небольшим спектром устройств (включая iPhone, iPad, Mac и специализированные аудиоконсоли) и используется в основном для удобства постобработки.

Подавление шума на основе искусственного интеллекта. LARK MAX 2 использует машинное обучение, чтобы точечно распознавать фоновые шумы и подавлять их, не затрагивая голос. Большинство систем предлагают двух- или трехступенчатое шумоподавление, но Hollyland пошли дальше – у LARK MAX 2 оно настраивается плавно, от 5 до 25 дБ. Таким образом, вы можете настроить соотношение речи и фоновых звуков под свой вкус.

Встроенный синхронизатор временного кода позволяет автоматически соотнести дорожки, записанные на внутреннюю память микрофонов, с дорожками, записанными на камеру, с точностью до кадра. Для обновления внутренних часов требуется только подключить приемник к телефону с приложением LarkSound перед съемкой.

Подключение 4 микрофонов к 1 приемнику позволяет с минимальными затратами записывать группы людей, в том числе работая в прямом эфире (дополнительные микрофоны продаются отдельно). Обратите внимание, что беспроводной мониторинг в этом режиме недоступен.

Удобный механизм крепления: LARK MAX 2 использует защелкивающиеся клипсы, которые позволяют быстро и легко установить микрофоны на самой разной одежде – от тонких платьев до пиджаков и курток. Для крепления микрофона на одежде без выреза (например, на футболках), можно также использовать магниты (в комплекте).

Сверхнизкая задержка. Задержка передачи звука между микрофоном и ресивером (latency) составляет всего 20 мс – менее 1 кадра.

Автоматическое управление уровнем звука (AGC). Если вы начинающий пользователь или просто не хотите терять лишнее время на подготовку к съемке, включите систему AGC, которая самостоятельно выровняет тихие и громкие звуки и предотвратит дисторсию, перегрузку микрофонов. Доступно 3 уровня работы, от слабого до сильного.

Универсальность. LARK MAX 2 может работать практически с любыми записывающими устройствами: фото- и видеокамерами, смартфонами, планшетами, экшен-камерами, ноутбуками и стационарными ПК. В комплекте идет 2 ресивера: более крупный ресивер с сенсорным экраном, устанавливающийся в башмак камеры, и компактный ресивер (без экрана) с USB-C коннектором и переходником на Lightning – для мобильных устройств.

Комплектация

  • зарядный кейс
  • 2 микрофона
  • 2 адаптера USB-C - 3.5 мм (для внешних петличек)
  • приемник для камеры (Camera RX)
  • приемник USB Type-C (USB-C RX)
  • кабель 3.5мм TRS - 3.5мм TRS
  • кабель 3.5мм TRS - 3.5мм TRS короткий (7 см)
  • кабель USB-C - USB-C
  • кабель USB-C - Lightning
  • OWS-гарнитуры для беспроводного мониторинга
  • зарядный кейс для гарнитур
  • 2 магнита
  • 2 магнитных силиконовых чехла для микрофонов
  • 2 петличных микрофона
  • 2 ветрозащиты
  • руководство пользователя
  • упаковочный лист
  • гарантийный талон
  • сертификат соответствия

Характеристики

Микрофон
Тип: беспроводная система
Механизм акустического преобразования: конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Чувствительность: -37 дБ +/- 2 дБ (@ 1 кГц, 94 дБ SPL)
Соотношение сигнал / шум: 72 дБ
Эквивалентный уровень шума: 22 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 128 дБ
Регулировка уровня: есть
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 24 или 32 бита
Беспроводная система
Тип передачи: цифровая с адаптивным переключением частот (Adaptive Frequency Hopping), GFSK 2 Мбит/с
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Число каналов: 2 / 4
Дальность действия: 340 м (прямая линия видимости), 70 м (с препятствиями)
Максимальная задержка: 20 мс
Передатчик
Антенна: встроенная
Входы: 3.5 мм TRS (через адаптер, в комплекте)
Питание: литий-ионный аккумулятор 167 мАч 3.87В
Время работы: до 11 часов
Размеры: 45.1 х 23.4 х 10.2 мм
Вес: 14 г
Приемник
Антенна: встроенная
Выходы: Camera RX: микрофонный выход 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, USB-C RX: USB-C коннектор, USB-C вход для сквозной зарядки
Питание: Camera RX: литий-ионный аккумулятор 300 мАч 3.87В; USB-C RX: питание от подключенного устройства
Время работы: Camera RX: до 12 часов, USB-C RX: без ограничения
Размеры: Camera RX: 54.2 х 29.5 х 22.3 мм, USB-C RX: 40.7 х 27 х 9.1 мм
Вес: Camera RX: 24 г, USB-C RX: 5.9 г
Страна производства
Страна производства: Китай