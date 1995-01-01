Беспроводная система Hollyland LARK MAX 2 Solo, TX + RX
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Описание
LARK MAX 2 от Hollyland – это профессиональная беспроводная система, обладающая рядом интересных функций, таких как внутренняя запись и передача 32-битного полноканального аудио (с плавающей точкой), возможность подключить 4 передатчика к 1 приемнику, встроенные генераторы временного кода, автоматический контроль уровня звука и беспроводной мониторинг в режиме онлайн. Система будет интересна и начинающим, и профессионалам своего дела.
Кристально чистый звук: технология FocalClear фокусируется на частотах речи, чтобы ваш голос звучал чисто, глубоко и разборчиво. Соотношение сигнал / шум встроенных микрофонов составляет 72 дБ (надо отдать должное Hollyland за публикацию реалистичных значений), стоит также отметить высокую стойкость к громким звукам: звуковое давление 128 дБ означает, что эти микрофоны очень сложно перегрузить. В комплект входят стандартные ворсовые экраны для защиты от ветра и специальные адаптеры, позволяющие подключить к передатчику внешние петлички. Петлички позволяют незаметно разместить микрофон, когда это необходимо.
Запись на встроенную память с дискретизацией 48 кГц 32 бита (с плавающей точкой) гарантирует, что звуковая дорожка точно не будет потеряна в случае возникновения каких-либо сильных электромагнитных помех, а также позволяет не беспокоиться по поводу установленного уровня усиления – при редактировании материала вы с легкостью сможете вытащить и слишком тихие, и слишком громкие звуки. Более того, отдельный передатчик можно использовать как миниатюрный диктофон, не подключая его к системе. Объема памяти (8 Гб) хватит приблизительно для 10 часов записи в 32 бита или для 14 часов в 24-битном режиме.
LARK MAX 2 – это также первая на нашей памяти система, способная в живом режиме передавать полноканальное 32-битное аудио. Правда, в настоящий момент оно поддерживается достаточно небольшим спектром устройств (включая iPhone, iPad, Mac и специализированные аудиоконсоли) и используется в основном для удобства постобработки.
Подавление шума на основе искусственного интеллекта. LARK MAX 2 использует машинное обучение, чтобы точечно распознавать фоновые шумы и подавлять их, не затрагивая голос. Большинство систем предлагают двух- или трехступенчатое шумоподавление, но Hollyland пошли дальше – у LARK MAX 2 оно настраивается плавно, от 5 до 25 дБ. Таким образом, вы можете настроить соотношение речи и фоновых звуков под свой вкус.
Встроенный синхронизатор временного кода позволяет автоматически соотнести дорожки, записанные на внутреннюю память микрофонов, с дорожками, записанными на камеру, с точностью до кадра. Для обновления внутренних часов требуется только подключить приемник к телефону с приложением LarkSound перед съемкой.
Подключение 4 микрофонов к 1 приемнику позволяет с минимальными затратами записывать группы людей, в том числе работая в прямом эфире (дополнительные микрофоны продаются отдельно). Обратите внимание, что беспроводной мониторинг в этом режиме недоступен.
Удобный механизм крепления: LARK MAX 2 использует защелкивающиеся клипсы, которые позволяют быстро и легко установить микрофоны на самой разной одежде – от тонких платьев до пиджаков и курток. Для крепления микрофона на одежде без выреза (например, на футболках), можно также использовать магниты (в комплекте).
Сверхнизкая задержка. Задержка передачи звука между микрофоном и ресивером (latency) составляет всего 20 мс – менее 1 кадра.
Автоматическое управление уровнем звука (AGC). Если вы начинающий пользователь или просто не хотите терять лишнее время на подготовку к съемке, включите систему AGC, которая самостоятельно выровняет тихие и громкие звуки и предотвратит дисторсию, перегрузку микрофонов. Доступно 3 уровня работы, от слабого до сильного.
Универсальность. LARK MAX 2 может работать практически с любыми записывающими устройствами: фото- и видеокамерами, смартфонами, планшетами, экшен-камерами, ноутбуками и стационарными ПК. В комплекте идет 2 ресивера: более крупный ресивер с сенсорным экраном, устанавливающийся в башмак камеры, и компактный ресивер (без экрана) с USB-C коннектором и переходником на Lightning – для мобильных устройств.
Комплектация
- зарядный кейс
- микрофон
- адаптер USB-C - 3.5 мм (для внешних петличек)
- приемник для камеры (Camera RX)
- кабель 3.5мм TRS - 3.5мм TRS
- кабель USB-C - USB-C
- магнит
- магнитный силиконовый чехол для микрофона
- ветрозащита
- руководство пользователя
- упаковочный лист
- гарантийный талон
- сертификат соответствия
Характеристики
|Микрофон
|Тип:
|беспроводная система
|Механизм акустического преобразования:
|конденсаторный
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|Чувствительность:
|-37 дБ +/- 2 дБ (@ 1 кГц, 94 дБ SPL)
|Соотношение сигнал / шум:
|72 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|22 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|128 дБ
|Регулировка уровня:
|есть
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|48 кГц 24 или 32 бита
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая с адаптивным переключением частот (Adaptive Frequency Hopping), GFSK 2 Мбит/с
|Рабочая частота:
|2.4 ГГц
|Число каналов:
|2 / 4
|Дальность действия:
|340 м (прямая линия видимости), 70 м (с препятствиями)
|Максимальная задержка:
|20 мс
|Передатчик
|Антенна:
|встроенная
|Входы:
|3.5 мм TRS (через адаптер, в комплекте)
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор 167 мАч 3.87В
|Время работы:
|до 11 часов
|Размеры:
|45.1 х 23.4 х 10.2 мм
|Вес:
|14 г
|Приемник
|Антенна:
|встроенная
|Выходы:
|Camera RX: микрофонный выход 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, USB-C RX: USB-C коннектор, USB-C вход для сквозной зарядки
|Питание:
|Camera RX: литий-ионный аккумулятор 300 мАч 3.87В; USB-C RX: питание от подключенного устройства
|Время работы:
|Camera RX: до 12 часов, USB-C RX: без ограничения
|Размеры:
|Camera RX: 54.2 х 29.5 х 22.3 мм, USB-C RX: 40.7 х 27 х 9.1 мм
|Вес:
|Camera RX: 24 г, USB-C RX: 5.9 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай