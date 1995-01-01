LARK MAX 2 от Hollyland – это профессиональная беспроводная система, обладающая рядом интересных функций, таких как внутренняя запись и передача 32-битного полноканального аудио (с плавающей точкой), возможность подключить 4 передатчика к 1 приемнику, встроенные генераторы временного кода, автоматический контроль уровня звука и беспроводной мониторинг в режиме онлайн. Система будет интересна и начинающим, и профессионалам своего дела.

Кристально чистый звук: технология FocalClear фокусируется на частотах речи, чтобы ваш голос звучал чисто, глубоко и разборчиво. Соотношение сигнал / шум встроенных микрофонов составляет 72 дБ (надо отдать должное Hollyland за публикацию реалистичных значений), стоит также отметить высокую стойкость к громким звукам: звуковое давление 128 дБ означает, что эти микрофоны очень сложно перегрузить. В комплект входят стандартные ворсовые экраны для защиты от ветра и специальные адаптеры, позволяющие подключить к передатчику внешние петлички. Петлички позволяют незаметно разместить микрофон, когда это необходимо.

Запись на встроенную память с дискретизацией 48 кГц 32 бита (с плавающей точкой) гарантирует, что звуковая дорожка точно не будет потеряна в случае возникновения каких-либо сильных электромагнитных помех, а также позволяет не беспокоиться по поводу установленного уровня усиления – при редактировании материала вы с легкостью сможете вытащить и слишком тихие, и слишком громкие звуки. Более того, отдельный передатчик можно использовать как миниатюрный диктофон, не подключая его к системе. Объема памяти (8 Гб) хватит приблизительно для 10 часов записи в 32 бита или для 14 часов в 24-битном режиме.

LARK MAX 2 – это также первая на нашей памяти система, способная в живом режиме передавать полноканальное 32-битное аудио. Правда, в настоящий момент оно поддерживается достаточно небольшим спектром устройств (включая iPhone, iPad, Mac и специализированные аудиоконсоли) и используется в основном для удобства постобработки.

Подавление шума на основе искусственного интеллекта. LARK MAX 2 использует машинное обучение, чтобы точечно распознавать фоновые шумы и подавлять их, не затрагивая голос. Большинство систем предлагают двух- или трехступенчатое шумоподавление, но Hollyland пошли дальше – у LARK MAX 2 оно настраивается плавно, от 5 до 25 дБ. Таким образом, вы можете настроить соотношение речи и фоновых звуков под свой вкус.

Встроенный синхронизатор временного кода позволяет автоматически соотнести дорожки, записанные на внутреннюю память микрофонов, с дорожками, записанными на камеру, с точностью до кадра. Для обновления внутренних часов требуется только подключить приемник к телефону с приложением LarkSound перед съемкой.

Подключение 4 микрофонов к 1 приемнику позволяет с минимальными затратами записывать группы людей, в том числе работая в прямом эфире (дополнительные микрофоны продаются отдельно). Обратите внимание, что беспроводной мониторинг в этом режиме недоступен.

Удобный механизм крепления: LARK MAX 2 использует защелкивающиеся клипсы, которые позволяют быстро и легко установить микрофоны на самой разной одежде – от тонких платьев до пиджаков и курток. Для крепления микрофона на одежде без выреза (например, на футболках), можно также использовать магниты (в комплекте).

Сверхнизкая задержка. Задержка передачи звука между микрофоном и ресивером (latency) составляет всего 20 мс – менее 1 кадра.

Автоматическое управление уровнем звука (AGC). Если вы начинающий пользователь или просто не хотите терять лишнее время на подготовку к съемке, включите систему AGC, которая самостоятельно выровняет тихие и громкие звуки и предотвратит дисторсию, перегрузку микрофонов. Доступно 3 уровня работы, от слабого до сильного.

Универсальность. LARK MAX 2 может работать практически с любыми записывающими устройствами: фото- и видеокамерами, смартфонами, планшетами, экшен-камерами, ноутбуками и стационарными ПК. В комплекте идет 2 ресивера: более крупный ресивер с сенсорным экраном, устанавливающийся в башмак камеры, и компактный ресивер (без экрана) с USB-C коннектором и переходником на Lightning – для мобильных устройств.

Комплектация

зарядный кейс

2 микрофона

2 адаптера USB-C - 3.5 мм (для внешних петличек)

приемник для камеры (Camera RX)

приемник USB Type-C (USB-C RX)

кабель 3.5мм TRS - 3.5мм TRS

кабель USB-C - USB-C

кабель USB-C - Lightning

2 магнита

2 магнитных силиконовых чехла для микрофонов

2 ветрозащиты

руководство пользователя

упаковочный лист

гарантийный талон

сертификат соответствия

Характеристики