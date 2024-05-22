Беспроводная система Hollyland Lark M2 Lightning, 2х TX + RX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075812 Артикул : б/у-ЗВ39 K 2024-05-22

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Задать вопрос Причина уценки: Отсутствует коробка 13 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Микрофонный комплект, радиосистема

Количество микрофонов в комплекте 2 шт.

Тип микрофона конденсаторный

Конструкция микрофона

петличный (клипса)

Диаграмма направленности микрофона круговая

Мин. частота 20 Гц

Макс. частота 20000 Гц

Макс. звуковое давление 115 дБ

Отношение сигнал/шум 70 дБ

Питание встроенный аккумулятор

Разъем микрофона Lightning Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: зарядный футляр, приемник, 2 микрофона

Гарантия 90 дней.

Код товара: 140812

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