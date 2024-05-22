Беспроводная система Hollyland Lark M2 Lightning, 2х TX + RX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075812
Артикул : б/у-ЗВ39 K 2024-05-22
Причина уценки:
Отсутствует коробка
Гарантия 90 дней
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Описание
Микрофонный комплект, радиосистема
Количество микрофонов в комплекте 2 шт.
Тип микрофона конденсаторный
Конструкция микрофона
петличный (клипса)
Диаграмма направленности микрофона круговая
Мин. частота 20 Гц
Макс. частота 20000 Гц
Макс. звуковое давление 115 дБ
Отношение сигнал/шум 70 дБ
Питание встроенный аккумулятор
Разъем микрофона Lightning
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: зарядный футляр, приемник, 2 микрофона
Гарантия 90 дней.
Код товара: 140812