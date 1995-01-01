Hollyland Lark M2 – беспроводная система с невероятно компактными микрофонами-пуговками: их диаметр составляет всего 26 мм, а вес – 9 грамм. В комплекте идет 2 микрофона, приемник и зарядный кейс. Система выпускается в 4 вариантах комплектации: для телефонов Apple c разъемом Lightning, для смартфонов с разъемом USB-C, для фото- и видеокамер (штекер 3.5 мм + USB-C), а также в комбо-версии с 3 приемниками, для всех устройств. Микрофоны Lark M2 едва заметны на одежде, они практически не привлекают внимания, не оттягивают одежду и не создают на ней дополнительные складки. Микрофоны можно закрепить несколькими способами: с помощью классической клипсы (хорошо подходит для рубашек, пиджаков, курток), с помощью магнитов, которые размещаются под одеждой, или просто на шее на шнурке, как медальон.

Несмотря на сверхкомпактные размеры, микрофоны Lark M2 обеспечивают высокое качество звука (дискретизация 24 бита 48 кГц) и большую дальность работы (до 300 метров в условиях прямой видимости и отсутствия радиопомех). Соотношение сигнала к шуму (SNR) 70 дБ гарантирует отсутствие «белого шума» (шипения) при записи в тихих, камерных условиях. Также доступно цифровое шумоподавление (ENC), при этом на выбор есть 2 варианта работы этой функции: сильный или слабый. Слабый хорошо подходит для удаление небольших шумов (таких как шум от работы компьютера, кондиционера или гул машин за окном), а сильное шумоподавление поможет при записи в людных местах (но при этом возможны небольшие цифровые искажения звука). Для защиты от ветра в комплекте идут небольшие пушистые насадки, которые закрывают решетку микрофона.

Приемники мобильной версии Hollyland Lark M2 устанавливаются напрямую в USB-C или Lightning порт вашего устройства. Приемники очень компактные и легкие, поэтому вы с легкостью сможете использовать Lark M2 вместе с селфи-палками или внешними стабилизаторами для телефона. Сбоку на приемниках предусмотрен USB-C порт для сквозной зарядки смартфона во время съемки. Еще одной особенностью системы Lark M2 является то, что вам не нужно отключать приемник для просмотра снятого видео со звуком (в отличие от Lark M1 и многих других систем).

Между версиями ресивера для мобильных телефонов и для камеры есть несколько отличий. Во-первых, ресивер для камер (Camera RX) более крупный, на корпусе у него имеется диск и несколько клавиш, с помощью которых можно регулировать уровень звука и другие функции. На мобильных приемниках (Mobile RX) имеется только 1 кнопка – для включения шумоподавления или запуска принудительного сопряжения с микрофоном. Ресивер для камер может работать в 2 режимах: моно или стерео, в то время как мобильный ресивер работает только в моно (2 микрофона автоматически сводятся в 1 канал). Наконец, ресивер для камер имеет 2 аудиовыхода: аналоговый 3.5 мм TRS и цифровой USB-C (UAC), поэтому вы можете подключить его не только к фото- или видеокамерам, но и к компьютерам / ноутбукам / планшетам / смартфонам. Таким образом, он более универсальный, но его сложно закрепить на телефоне – вам потребуется какой-либо держатель с башмаком для аксессуаров (плюс лишние кабели).

Вся система хранится в небольшом кейсе, который также автоматически заряжает микрофоны в перерывах между съемками (2 полных заряда от встроенного аккумулятора). Таким образом, микрофоны всегда готовы к съемке, ведь их собственной батареи хватает на 10 часов работы (при отключенном шумоподавлении). Приемники мобильных версий не нуждаются в зарядке – они работают с питанием от подключенного устройства.

Цветные стикеры: в стандартном комплекте Hollyland Lark M2 идет 10 цветных стикеров со смайликами, которые можно приклеить на микрофон – они закроют собой стандартный логотип Hollyland и, возможно, добавят вам и зрителям хорошего настроения. А если вам нужен более строгий вид, то в комплекте идет 3 черных и 3 белых стикера.

Мобильное приложение LarkSound позволяет с легкостью настраивать все параметры записи с помощью простого и понятного интерфейса, контролировать уровень записи (шкала громкости звука), а также обновлять «по воздуху» прошивку микрофонов по мере выхода новых версий.

Сравнение с другими системами

Hollyland Lark M2 определенно превосходит предыдущие версии (Lark M1, Lark C1) – и по удобству использования, и по качеству звука, и по универсальности. Тем не менее, если сравнивать с более дорогой профессиональной системой Lark Max, то наиболее важное отличие – это отсутствие у M2 встроенной записи звука «в себя», которая есть в Max. Эта полезная функция может спасти ситуацию в том случае, если соединение между микрофоном и приемником было внезапно прервано радиопомехами или другими препятствиями (например, спикер отвернулся и закрыл микрофон собственным телом). Также у M2 отсутствует возможность подключить внешние микрофоны или наушники для мониторинга звука. Также отметим, что отдельные системы (Rode Wireless Pro) уже освоили 32-битную дискретизацию, но это все же микрофоны другого, более высокого класса. Для беспроводной системы среднего ценового диапазона Hollyland Lark M2 представляет пример отличного соотношения «цена / качество».

Комплектация