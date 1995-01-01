Описание

Беспроводная цифровая микрофонная система, состоящая из радиомикрофона и приемника. Благодаря цифровой передаче сигнала связь защищена от включения радиопомех, задержка при передаче составляет всего 20 мс: никаких проблем с синхронизацией звука. Дальность действия составляет 200 м (в условиях прямой линии видимости между микрофоном и приемником). Микрофон очень компактный, не привлекает лишнее внимание во время записи. Всенаправленный капсюль позволяет не переживать за положение микрофона при установке на одежду.

Громкость звука регулируется: высокая / средняя / низкая. Дискретизация 16 бит 48 кГц при частотной характеристике 20 Гц - 20 кГц обеспечивает высокое качество и точность передачи всех полутонов. При записи в условиях шумного окружения можно включить активное шумоподавление (ANC). Приемник соединяется с камерой, компьютером или смартфоном с помощью кабелей 3.5 мм TRS и TRRS, отдельно можно приобрести кабели с коннекторами USB-C и Lightning. Система работает в открытом для всех диапазоне 2.4 ГГц и не требует дополнительных разрешений для использования.

Микрофон и приемник работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которых хватает приблизительно на 8 часов работы. Версия Lark M1 Duo идет в комплекте с зарядным кейсом, у версии Lark M1 Solo кейса нет, зарядка осуществляется с помощью USB-C кабеля.