Беспроводная система Hollyland Lark M1 Solo, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
Код товара : УТ-00062574
Артикул : LarkM1SOLO
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Страна производства
Страна производства
Китай
Беспроводная система
Дальность действия
200 м (линия прямой видимости), 40 м (при наличии помех)
Частотная характеристика
Максимальная задержка
20 мс
Рабочая частота
2.4 ГГц
Тип передачи
цифровая
Микрофон
Число каналов
1
Комплектация
микрофон, приемник, пушистая ветрозащита, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, кабель USB-A / USB-C, чехол, инструкция
Питание
встроенный литий-ионный аккумулятор
Максимум звукового давления (SPL), дБ
100 дБ
Регулировка уровня звука
есть
Максимальная частотная характиристика, Гц
20 000 Гц
Направленность
всенаправленный
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Чувствительность
3 уровня усиления
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 бит 48 кГц
Минимальная частотная характиристика, Гц
20 Гц
Подключение
3.5 мм TRS / TRRS
Передатчик
Время работы передатчика
8 ч
Антенна передатчика
Встроенная
Размеры передатчика
48 х 21.5 х 10 мм
Вес передатчика
11.8 г
Питание передатчика
литий-ионный аккумулятор 140 мАч
Приемник
Вес приемника
17.5 г
Антенна приемника
Встроенная
Время работы приемника
8 ч
Размеры приемника
48.3 х 27.6 х 11 мм
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Питание приемника
литий-ионный аккумулятор 200 мАч
Основные
Направленность
Всенаправленный
Запись звука
Моно
Штекер
3.5 мм TRS + TRRS
Тип микрофона
Беспроводная система
Описание
Беспроводная цифровая микрофонная система, состоящая из радиомикрофона и приемника. Благодаря цифровой передаче сигнала связь защищена от включения радиопомех, задержка при передаче составляет всего 20 мс: никаких проблем с синхронизацией звука. Дальность действия составляет 200 м (в условиях прямой линии видимости между микрофоном и приемником). Микрофон очень компактный, не привлекает лишнее внимание во время записи. Всенаправленный капсюль позволяет не переживать за положение микрофона при установке на одежду.
Громкость звука регулируется: высокая / средняя / низкая. Дискретизация 16 бит 48 кГц при частотной характеристике 20 Гц - 20 кГц обеспечивает высокое качество и точность передачи всех полутонов. При записи в условиях шумного окружения можно включить активное шумоподавление (ANC). Приемник соединяется с камерой, компьютером или смартфоном с помощью кабелей 3.5 мм TRS и TRRS, отдельно можно приобрести кабели с коннекторами USB-C и Lightning. Система работает в открытом для всех диапазоне 2.4 ГГц и не требует дополнительных разрешений для использования.
Микрофон и приемник работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которых хватает приблизительно на 8 часов работы. Версия Lark M1 Duo идет в комплекте с зарядным кейсом, у версии Lark M1 Solo кейса нет, зарядка осуществляется с помощью USB-C кабеля.