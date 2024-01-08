Описание

Код товара: 137618

Новый беспроводной петличный микрофон Lark C1 - это идеальное решение для записи звука на iPhone lightning (10, 11,12, 13, 14 версии) в любых условиях. Этот премиум-микрофон обладает сверхдлительной продолжительностью записи в 32 часа и сертифицированным MFi интерфейсом Lightning. Благодаря передовым технологиям обработки звука и возможности записи на расстоянии до 200 м, вы сможете записывать четкий звук высочайшего качества в любом месте и в любое время.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация:Полное в родной сумке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения