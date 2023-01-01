Описание

Беспроводная цифровая микрофонная система, состоящая из двух радиомикрофонов и приемника. Благодаря цифровой передаче сигнала связь защищена от включения радиопомех, задержка при передаче составляет всего 20 мс: никаких проблем с синхронизацией звука. Дальность действия составляет 200 м (в условиях прямой линии видимости между микрофоном и приемником). Микрофоны очень компактные, не привлекают лишнего внимания во время записи. Всенаправленный капсюль позволяет не переживать за положение микрофона при установке на одежду.

Система Hollyland Lark C1 работает только в моно режиме: удобно в том случае, если вы вещаете в прямом эфире или не хотите заниматься глубокой обработкой звука. Если вам принципиально наличие режима стерео, обратите внимание на Hollyland Lark M1, Lark 150 или Lark MAX.

Громкость звука регулируется: высокая / средняя / низкая. Дискретизация 16 бит 48 кГц при частотной характеристике 20 Гц - 20 кГц обеспечивает высокое качество и точность передачи всех полутонов. При записи в условиях шумного окружения можно включить активное шумоподавление (ANC).

Компактный приемник устанавливается напрямую в USB-C порт вашего смартфона, планшета или компьютера, при этом на приемнике имеется USB-C гнездо для сквозной зарядки телефона во время записи. Система работает в открытом для всех диапазоне 2.4 ГГц и не требует дополнительных разрешений для использования.

Микрофоны и приемник работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которых хватает приблизительно на 8 часов работы. Версия Lark C1 Duo идет в комплекте с зарядным кейсом, что очень удобно для одновременной зарядки всего комплекта. Зарядка осуществляется с помощью USB-C кабеля от любого зарядного устройства с USB интерфейсом. Также в комплекте идет тканевый чехол, в который кроме микрофонов можно положить и кабели, и ветрозащиты.

Мобильное приложение LarkSound позволяет настроить параметры микрофонов (усиление, шумоподавление), проверить их уровни заряда, уровни громкости звука и т.д. – с помощью простого и понятного экранного интерфейса.