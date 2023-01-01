Передатчик Hollyland Lark 150 TX
Код товара : УТ-00050340
Артикул : Lark150_BK
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Максимальная задержка
5 мс.
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Выходная мощность
10 дБм (макс.)
Вес
20.5 г
Питание
от приемника
Время работы
около 4 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
100
Питание
от приемника
Тип микрофона
Петличный
Вес
20.5 г
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
21 уровень
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
20.5 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
от приемника
Время работы
около 4 часов
Описание
Дополнительный передатчик (трансмиттер) для системы Hollyland LARK 150, в комплекте с петличным микрофоном и меховой ветрозащитой.