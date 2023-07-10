Описание

Код товара: 133478

Адаптер Hollyland K2 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Android, ПК или ноутбукам с разъемом USB-C. Длина: 20 см. витой кабель.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

Комплектация: Адаптер

Гарантия 14 дней.