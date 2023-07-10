Адаптер Hollyland K2 с 3.5 мм TRS (папа) на USB-C (папа) (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068478
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-10/01
Причина уценки:
NEW
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 133478
Адаптер Hollyland K2 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Android, ПК или ноутбукам с разъемом USB-C. Длина: 20 см. витой кабель.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: Адаптер
Гарантия 14 дней.