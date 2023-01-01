Динамическая гарнитура с одним наушником для интеркома Hollyland Syscom 1000T, штекер LEMO 1B 8-pin. Конструкция с одним наушником позволяет оператору общаться по интеркому, и при этом хорошо слышать окружающие звуки на съемочной площадке. Мягкое оголовье, большая чаша наушника целиком вмещает ушную раковину, не придавливая ее, широкая кожаная подушка с противоположной стороны снижает давление на голову: гарнитурой можно комфортно пользоваться в течение часов.