Гарнитура с одним динамиком Hollyland Dynamic Headset для интеркома Syscom 1000T
Код товара : УТ-00049301
Артикул : Syscom1000T_Headset
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.290
Описание
Динамическая гарнитура с одним наушником для интеркома Hollyland Syscom 1000T, штекер LEMO 1B 8-pin. Конструкция с одним наушником позволяет оператору общаться по интеркому, и при этом хорошо слышать окружающие звуки на съемочной площадке. Мягкое оголовье, большая чаша наушника целиком вмещает ушную раковину, не придавливая ее, широкая кожаная подушка с противоположной стороны снижает давление на голову: гарнитурой можно комфортно пользоваться в течение часов.
Положение высококачественного микрофон (класса Hi-Fi) легко регулируется благодаря гибкому держателю.
Технические характеристики
- Частотная характеристика динамика: 200 Гц - 10 кГц
- Частотная характеристика микрофона: 200 Гц - 10 кГц
- Дисторсия: менее 1%
- Микрофон: динамический
- Чувствительность: -56 дБ +/- 4 дБ @ 1 кГц, 94 dBL
- Сопротивление:
- Динамик: 64 Ом +/- 10%
- Микрофон: 600 Ом +/- 10%
- Штекер: LEMO 1B 8-pin
- Рабочая температура: 0 – 40° С
- Температура хранения: -20° – 60° С
- Размеры: 200 х 190 х 37.5 мм
- Длина кабеля: 140 см
- Вес: 290 г (без кабеля)