Жесткий пластиковый кейс для беспроводной интерком-системы Hollyland Mars T1000. Герметичный и противоударный кейс обеспечивает профессиональный уровень защиты при транспортировке наземным и воздушным транспортом. Внутри – плотный поролон с готовыми ячейками под все компоненты системы.