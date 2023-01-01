Жесткий кейс Hollyland Hard Case Package для Mars T1000
Код товара : УТ-00049300
Артикул : HardCase_Mars T1000
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Жесткий пластиковый кейс для беспроводной интерком-системы Hollyland Mars T1000. Герметичный и противоударный кейс обеспечивает профессиональный уровень защиты при транспортировке наземным и воздушным транспортом. Внутри – плотный поролон с готовыми ячейками под все компоненты системы.