Кабель Hollyland Ethernet to XLR Саblе
Код товара : УТ-00049299
Артикул : EthernetToXLRСаblе
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Кабель Hollyland Ethernet to XLR для последовательного (каскадного) подключения беспроводного интеркома Hollyland Mars T1000 к интеркому Hollyland Syscom 1000T или к другой 4-контактной интерком-системе.