Описание

Arocam C2 — компактная Full HD PTZ-камера для стриминга, онлайн-преподавателей и видеоконференций. Удаленное управление, 12х оптический зум, автофокус, широкие углы обзора. Профессиональный цветовой режим 10-бит 4:2:2. Подключение по HDMI, Ethernet или USB 3.0.

Передовая автоматическая мгновенная фокусировка и функция выбора диапазона устраняют размытие изображения, поэтому ваша аудитория может видеть продукт или презентатора очень четко. Благодаря широким углам поворота, потрясающему качеству изображения, а также профессиональным интерфейсам, Arocam C2 идеально подходит для лайв-производства.

Ключевые характеристики:

Мгновенная автофокусировка TOF

Широкоугольный объектив с углом обзора 72,5° и 12-кратным оптическим зумом

Поддержка портретного вывода

Режим ProfessionalColor c богатым цветом, качество изображения HD

Великолепное формирование изображения при низком уровне освещения

Широкие углы поворота, дистанционное управление

Простота установки и эксплуатации благодаря полнофункциональному USB-интерфейсу

Автоматическая мгновенная фокусировка

Благодаря передовому алгоритму фокусировки и модулю ToF с 3D-диапазоном Arocam обеспечивает быструю, точную и стабильную фокусировку.

Широкоугольный объектив с углом обзора 72.5° и 12-кратный оптический зум

Благодаря широкоугольному объективу 72,5° и 12-кратному оптическому зуму камера идеально подходит для съемки панорам и крупных планов.

Портретный режим для мобильного стриминга

Помимо традиционной альбомной ориентации, Arocam C2 также предлагает портретный режим, который адаптируется к основным мобильным приложениям для онлайн стриминга.

Профессиональный цветовой режим и HD-качество

Камера поддерживает 10-битную глубину цвета с субдискретизацией 4:2:2, благодаря чему помогает более точно передавать цвета. Высококачественный 1/2,8" HD CMOS-датчик поддерживает максимальное разрешение съемки 1920×1080. Улучшения шумоподавления и компенсации света обеспечивают профессиональное качество изображения.

Великолепное формирование изображения при слабом освещении

Новый сенсор CMOS эффективно снижает нежелательный шум при слабом освещении. Алгоритмы шумоподавления 2D и 3D используются для эффективного улучшения коэффициента сигнал-шум (55 дБ) для получения четкого изображения при съемке в условиях низкой освещенности.

Широкие углы поворота, удаленное управление по RS-232

Диапазон горизонтального панорамирования составляет 340°, а диапазон вертикального наклона — 120°. Дистанционное управление вращением камеры осуществляется через порт RS232 или с помощью пульта ДУ (в комплекте поставки).

Богатые интерфейсы для различных требований проекта

Arocam C2 обладает различными интерфейсами, такими как USB, HDMI и сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45). Интерфейс USB поддерживает протоколы UVC и UAC, интерфейс HDMI расширяет возможности мониторинга, а сетевой интерфейс используется для настройки камеры.

Комплект поставки