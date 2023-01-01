Сетевое зарядное устройство с 5 USB выходами для зарядки поясных передатчиков Hollyland, имеющих встроенные аккумуляторы. Работает от сетей 100 - 240 В 50/60 Гц. Выходной ток: 5В 2А, при подключении 5 передачиков одновременно: 5В 1.6А (на каждом USB выходе). Длина кабеля: 1.2 м.