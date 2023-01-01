Конвертер Hollyland 2/4 Wire Converter для Mars T1000 и Syscom 1000T
Код товара : УТ-00049293
Артикул : 4-Wireto2-WireConverter
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.800
Описание
Конвертер Hollyland 2/4 Wire Converter позволяет соединить между собой две или несколько интерком-систем, включая проводные и беспроводные варианты от Hollyland (Mars T1000 и Syscom 1000T) и других производителей: ALTAIR, ClearCom, Hanson, RTS, Datavideo и так далее. В числе функций: защита от повышенного напряжения и статических ударов, компенсация дистанции (работает с XLR кабелями длиной до 200 метров), автоматическое удаление эффекта эха (DSP процессинг). 4 таких конвертера занимают всего одно стандартное место в стойке оборудования (1 RU), их можно подключить между собой, то есть всего можно соединить до 5 разных интеркомов.
С помощью переключателей 4W IN / OUT уровень звука регулируется в широком диапазоне, что позволяет свести уровни разных систем к одному значению.
Конвертер Hollyland 2/4 Wire Converter работает с питанием от базовой станции по XLR (12 - 36 Вольт).