Описание

Конвертер Hollyland 2/4 Wire Converter позволяет соединить между собой две или несколько интерком-систем, включая проводные и беспроводные варианты от Hollyland (Mars T1000 и Syscom 1000T) и других производителей: ALTAIR, ClearCom, Hanson, RTS, Datavideo и так далее. В числе функций: защита от повышенного напряжения и статических ударов, компенсация дистанции (работает с XLR кабелями длиной до 200 метров), автоматическое удаление эффекта эха (DSP процессинг). 4 таких конвертера занимают всего одно стандартное место в стойке оборудования (1 RU), их можно подключить между собой, то есть всего можно соединить до 5 разных интеркомов.

С помощью переключателей 4W IN / OUT уровень звука регулируется в широком диапазоне, что позволяет свести уровни разных систем к одному значению.

Конвертер Hollyland 2/4 Wire Converter работает с питанием от базовой станции по XLR (12 - 36 Вольт).