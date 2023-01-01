Фоторамка Hofmann 21x29,7 см, металлическая, 469-P
Код товара : УТ-00000510
Артикул : 469-P 21x29,7
1 690 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Фоторамки испанской фирмы Hofmann поставляются в комплекте с паспарту (однотонная обкладка из картона вокруг фотографии для придания выразительности картине), которое при необходимости можно убрать из рамы.