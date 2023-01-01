Описание

Топ-модель рамок в коллекции марки Хофманн доступна в 7 цветах! Безупречное исполнение рам, невысокая цена, удобство вставки фоторабот и картин в рамы благодаря подпружиненным вращающимся зажимам, гладкий, шлифованный с двух сторон задник, надежная упаковка в полиэтиленовую пленку с дополнительной защитой углов — всё это позволило 45-ой модели рамок стать абсолютным лидером продаж, завоевав необычайную популярность у потребителей.

Тонкий изящный пластик шириной около 10 мм является прекрасным обрамлением для фоторабот, рисунков, сертификатов и дипломов, а также картин на холсте и бумаге. Рамки цвета «серебро» и «золото» имитируют металл, смотрятся очень благородно и имеют надежное, защищенное от царапин покрытие. Каждая рама имеет паспарту из тонкого картона. Можно использовать раму как с паспарту, так и без него.

Большие фотографии и постеры изумительно смотрятся в этих рамах за счет строгого и, в то же время,очень стильного обрамления.

Достойный выбор размеров и цвета позволяет без труда найти подходящую раму для оформления квартиры, загородного дома и офиса.