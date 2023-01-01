Мини-альбом для 36 фотографий формата 11х15 см. Романтическая тематика: хорошо подойдет для истории вашего знакомства, совместного отдыха и так далее. Белые пластиковые страницы крепятся к корешку с помощью спирали. Обложка из плотного ламинированного картона.