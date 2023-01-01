Фотоальбом Hofmann 36 фото 11.4х15.2см "Love"
Код товара : УТ-00062048
Артикул : 1318
390 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Свадебный/Романтика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Мини-альбом для 36 фотографий формата 11х15 см. Романтическая тематика: хорошо подойдет для истории вашего знакомства, совместного отдыха и так далее. Белые пластиковые страницы крепятся к корешку с помощью спирали. Обложка из плотного ламинированного картона.